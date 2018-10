Spiel der Woche im Landkreis FFB: Günzlhofen gegen Emmering

„Es ist schon so in Ordnung, da wo wir stehen,“ beschreibt Emmerings Trainer Daniel Stapfer seine Gefühlslage zu Platz sechs.

Spektakulär und instabil

von Hans Kürzl schließen

Im dritten Jahr seines Bestehens feiert das „Spiel der Woche“ tatsächlich noch Premiere. Zum ersten Mal werden die Tagblatt-Reporter in Günzlhofen aufschlagen, wenn der VSST am Sonntag, 15 Uhr, den FC Emmering empfängt.

Günzlhofen/Emmering –

Vor drei Jahren noch war das Duell ein Klassiker in der Kreisliga. Mittlerweile sind beide Vereine ein Stück abgerutscht. Rein tabellarisch liegen die beiden Kontrahenten im Mittelfeld der Kreisklassen-Tabelle und außerdem gerade mal zwei Plätze auseinander. Allerdings ergibt das auch ein Bild, aus dem nicht eindeutig hervorgeht, wohin die Reise bis zur Winterpause geht.

Mittendrin ist der FC Emmering. „Es ist schon so in Ordnung, da wo wir stehen,“ beschreibt Trainer Daniel Stapfer seine Gefühlslage zu Platz sechs. Der entspreche zumindest der Zielsetzung für die Saison. Dass es zum SC Weßling und damit zum Aufstiegsrelegationsplatz nur vier Punkte Rückstand sind, verleitet den Coach aus dem Norden Dachaus nicht zu Träumereien. „Dazu sind wir defensiv zu instabil“, merkt er zu den 22 Gegentreffern an, die auch wegen so spektakulärer Ergebnisse wie dem 5:5 gegen den SV Germering kassiert wurden. Nur vier Klubs sind in dieser Bilanz noch schlechter als der FCE.

Die Günzlhofener stehen defensiv vergleichsweise stabil da und müssen sich in dieser Statistik bei nur vier Vereinen hinten anstellen. Allerdings schwächelt die Offensiv-Abteilung erheblich, ist zusammen mit Aufkirchen die zweitschlechteste der Liga. Dazu tragen auch solche Spiele wie das jüngste 1:4 in Weßling bei.

Ein schlechtes Omen begleitet beide Mannschaften, die in dieser Saison als Auswärtsmannschaft schon mal am Spiel der Woche beteiligt waren: Damals gingen sie knapp geschlagen als Verlierer vom Platz. hk