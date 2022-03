Nach Streit um Spielerwechsel: VSST Günzlhofen und SC Oberweikertshofen unterzeichnen SG-Vertrag

VSST-Präsident Mario Küpper (sitzend l.) und SCO-Jugendleiter sowie 3. Vorsitzender Wilhelm Menke unterzeichneten eine Vereinbarung über eine Jugendspielgemeinschaft. VSST-Jugendleiter Uli Jais, SCO-Manager Uli Bergmann und SCO-Jugendkoordinator Oliver Keitel nahmen als weitere Vereinsvertreter an der Vertragsunterzeichnung teil. © dm

Bereits seit acht Jahren existiert zwischen dem SC Oberweikertshofen und dem VSST Günzlhofen eine Kooperation im Jugendfußball. Allerdings bisher nur aufgrund einer mündlichen Vereinbarung.

Oberweikertshofen/Günzlhofen – Der Wechsel eines A-Jugendspielers vom VSST zum SCO Anfang Januar gab letztlich aber den Ausschlag, die zukünftige Zusammenarbeit beider Vereine auf dem Jugendsektor mit einem Vertrag schriftlich zu fixieren.

Vertreter beider Vereine hatten in den vergangenen zwei Monaten eine Rahmenvereinbarung für eine gemeinsame Spielgemeinschaft (SG) Jugendspielbereich ausgearbeitet. Diese wurde nun im Vereinsheim des SC Oberweikertshofen unterzeichnet.

Spielgemeinschaften haben Hochkonjunktur im ländlichen Fußball-Raum, vor allem im Nachwuchsbereich. Dort hat der pragmatische Zusammenschluss von Jugendmannschaften zweier oder mehrerer Vereine das Ziel, überhaupt noch spielfähige Mannschaften an den Start schicken zu können.

Günzlhofen und Oberweikertshofen haben im Grunde genommen nicht genügend Kinder zur Verfügung, um ihre Jugendmannschaften durchgängig in allen Jahrgängen mit kompletten Teams besetzen zu können. Und so haben sich beide Vereine vorrangig zum Ziel gesetzt, alle Jugendspieler alters- und leistungsbezogen in Mannschaften einzuteilen. Zugleich sollen die Kids den Spaß am Fußball nicht verlieren, indem sie gegen Mannschaften antreten müssen, denen sie haushoch unterlegen sind.

Geregelt wird mit der SG-Vereinbarung insbesondere das Wechsel-Prozedere zwischen den beiden Vereinen, das bekanntlich in vielen Spielgemeinschaften in der Vergangenheit häufig zum Streit und letztlich zur Auflösung geführt hatte.

Eine der Regelungen besagt beispielsweise, dass ein Vereinswechsel innerhalb der SG grundsätzlich ausgeschlossen ist, es sei denn, es dient der Förderung des Spielers. Ebenso ist ein gegenseitiges Abwerben untersagt. Geregelt ist auch der Eintritt des Jugendspielers in den Seniorenbereich, indem der Spieler dann frei entscheiden kann, in welchem Verein er nun spielen möchte. Auch der Wechsel zu einem dritten Club wurde manifestiert, zudem die Höhe der Ablösesummen.

Obwohl die Vereinbarung die Möglichkeit einer Spielgemeinschaft von der G- bis zur A-Jugend einräumt, betrifft die SG in Oberweikertshofen und Günzlhofen aktuell zunächst nur die E-, D-, C- und B-Jugend beider Vereine. (Dieter Metzler)