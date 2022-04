Spitzenreiter SC Malching will weiter ungeschlagen bleiben

Spielerisch überlegen präsentierte sich der SC Malching (in Blau) bislang in der B-Klasse. © Peter Weber

Zwei trefferfreudige Teams mit Top-Torjägern: Auf ein Torspektakel fast noch zur Mittagszeit, am Ostermontag um 13 Uhr, kann man sich durchaus einstellen, wenn die zweite Mannschaft der SpVgg Wildenroth auf Spitzenreiter SC Malching trifft.

Grafrath/Malching – Beide Teams sind in der B-Klasse die einzigen, die die 50-Treffer-Marke schon überschritten haben. Zudem stellen sie die Top-Torjäger: Malchings Marcel Eder traf bereits 24 mal, sein Wildenrother Gegenpart Michael Dischl auch schon 16 mal.

„Wir haben schon eine ganz ordentliche Offensivpower“, sagt Wildenroths Fußballchef Markus Zeise. Dabei schwingt ein wenig Stolz mit, dass vier weitere Akteure bereits im zweistelligen Bereich getroffen haben. Allerdings stockte das zuletzt ein wenig, man holte aus den letzten zwei Partien nur einen Punkt. „Das hat uns schon zurückgeworfen“, räumt Zeise ein. Von der letzten Chance, noch einmal an den zweiten Tabellenplatz heranzukommen, will Zeise trotz der sechs Punkte Rückstand auf Egling aber noch nicht sprechen. „Es ist eher die Chance, dass wir uns am Tabellenführer wieder hochziehen können.“

Denn dessen Offensivabteilung legte zuletzt beim 0:0 gegen Walleshausen eine kleine Verschnaufpause ein. „Keine Tragik. Solche Spiele gibt es immer wieder mal“, beruhigt SCM-Fußballchef Johannes Steber. Den Aufstieg in die A-Klasse habe man weiterhin ganz fest im Blick. Allein schon die sieben Zähler Vorsprung auf den Zweiten seien dafür eine gute Basis. Die wollen die Malchinger weiter festigen und damit so nebenbei auch noch weiter ungeschlagen bleiben. Damit ist gleichzeitig laut Steber die Marschroute für den Ostermontag sehr klar abgesteckt: „Wir wollen die drei Punkte“, sagt er. (Hans Kürzl)