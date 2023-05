„Als anständiger Verein bestraft“: SC Weßling kritisiert Sportgericht nach Faustschlag-Attacke

Teilen

Torschützen unter sich: Marius Sturm (l.) traf dreimal, Robin Waechter netzte einmal für den SCW ein. Foto: Roland Halmel © Roland Halmel

Die Partie zwischen Weßling und Fürstenfeldbruck wurde nach einem Faustschlag abgebrochen. Das Sportgericht entschied nun gegen den SCW.

Weßling – Der Spielabbruch im Kreisligaspiel zwischen dem SC Weßling und dem SC Fürstenfeldbruck in der vergangenen Woche nach einem Faustschlag gegen den Weßlinger Sebastian Glasz in der Nachspielzeit hat hohe Wellen geschlagen (wir berichteten). Offen war jedoch, wie das Spiel, in dem Fürstenfeldbruck zum Zeitpunkt des Abbruchs mit 1:0 führte, gewertet wird.

Inzwischen ist das Sportgerichtsurteil gefällt: Die drei Punkte gehen am Grünen Tisch an den SC Fürstenfeldbruck. Martin Jakob, Fußball-Abteilungsleiter des SC Weßling, bezeichnet diese Entscheidung als „enttäuschend“. Er hatte gegenüber dem Sportgericht nicht etwa für drei Punkte für Weßling, sondern für eine Neuansetzung der Partie plädiert.

SC Weßling enttäuscht über Sportgerichtsurteil: „Verband positioniert immer gegen Gewalt“

„Ein Wiederholungsspiel wäre für uns eine faire und sportlich korrekte Entscheidung, da der Verein des SC Fürstenfeldbruck sowie dessen Mannschaft nicht für das unglaublich brutale Fehlverhalten eines einzelnen Spielers bestraft werden sollte“, so Jakob in seiner Stellungnahme. Bestraft werden nun aber die Weßlinger.

„Der Verband positioniert sich in Slogans immer gegen Gewalt und Rassismus, aber wenn dann etwas passiert, wird man als anständiger Verein bestraft“, kritisiert Jakob. Er betont: „Ich stehe zu hundert Prozent hinter der Entscheidung unserer Mannschaft und des Trainers, nicht weiterzuspielen.“

Kein Einspruch nach Wertung für Fürstenfeldbruck: „Keine Aussicht auf Erfolg“

Laut Statuten hat der Verband aber offenbar nur wenig Spielraum, da Weßling die Partie von sich aus beendet hat. Daher wird der SCW auch keinen Einspruch gegen die Entscheidung einlegen. „Das hat so gut wie keine Aussicht auf Erfolg und kostet uns nur noch mehr Geld“, sagt der SCW-Abteilungsleiter.

Dass sie sich die Mannschaft von all dem nicht aus dem Konzept bringen lässt, bewies sie am Sonntag eindrucksvoll. Beim TSV Altenstadt fuhr das Team von Trainer Milan Lapuh einen 6:0-Auswärtssieg ein und belegt mit 16 Punkten Platz eins in der Abstiegsrunde Gruppe D. Zweiter ist der SC Fürstenfeldbruck. „Wir haben von der ersten Minute an souverän gespielt, Altenstadt hatte keine einzige Torchance“, sagte Jakob zu dem deutlichen Auswärtssieg. (te)

TSV Altenstadt – SC Weßling 0:6 (0:4) Tore: 0:1 Waechter (18.), 0:2, 0:3, 0:4 Sturm (23. ,33., 45.), 0:5 Langmann (52.), 0:6 Brugger (84.)