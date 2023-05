Sparkassenpokal: SpVgg Wildenroth will endlich ins Finale

Von: Dieter Metzler

Teilen

Eine eingeschworene Truppe: Die SpVgg Wildenroth will ins Finale des Sparkassenpokals einziehen. Foto: Peter Weber © Peter Weber

Mit einem 8:0-Kantersieg über den SV Germering zog die SpVgg Wildenroth in die zweite Runde des Sparkassenpokal-Wettbewerbs ein.

Wildenroth/Moorenweis – Dort traf die Elf von Trainer Nils Hufschlag auf die Brucker Türken, die nicht antraten – die Begegnung wurde mit 2:0 für Wildenroth gewertet. Im Viertelfinale warf die SpVgg den SC Fürstenfeldbruck aus dem Wettbewerb. Heute Abend will sie den Heimvorteil nutzen und mit einem Sieg erstmals in der Vereinsgeschichte ins Finale einziehen.

„Ich kann mich wirklich nicht erinnern, ob wir schon einmal im Finale standen“, meinte Pressesprecher Jürgen Throm. Aber in der Finalrunde, also „unter den letzten vier“ sei die SpVgg mehrmals gewesen, zuletzt 2018 gegen den TSV West. „Wir freuen uns, dass wir so weit gekommen sind. Der Fokus liegt aber ganz klar auf der Meisterschaft, wo es für uns auch noch sehr eng zugeht. Wir müssen aufpassen, dass wir nicht noch mehr verletzte Spieler bekommen, die uns dann im Meisterschaftskampf fehlen.“

Moorenweis ist für Throm heute Abend der Favorit. Die Elf von Moorenweis-Trainer Branco Marcetic möchte sich schon gern im Endspiel sehen, schon allein, weil die Finalrunde in Moorenweis ausgerichtet wird. Der TSV zog mit einem 2:1 über Schöngeising in die zweite Runde ein, warf dort den Kreisligisten SC Maisach mit 4:0 aus dem Wettbewerb und setzte sich auch im Elfmeter-Schießen gegen die Elf von Geiselbullachs Spielertrainer Stefan Held durch. (dm)