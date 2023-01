19 Tore in zwölf Spielen - Finn-Jannis Peschek: „Ohne das Team würde das nicht funktionieren“

Von: Dieter Metzler

Finn-Jannis Peschek vom SV Althegnenberg. © SV Althegnenberg

Finn-Jannis Peschek ist der Torgarant des SV Althegnenberg. Doch auch wenn er wie am Fließband trifft - ein Fallrückzieher fehlt ihm noch.

Althegnenberg – Seine Quote kann sich sehen lassen: 19 Tore in zwölf Spielen hat Finn-Jannis Peschek für den SV Althegnenberg in der Herbstrunde der B-Klasse erzielt. Das sind mehr als 1,5 Tore pro Spiel. Auch deshalb rechnet sich der SVA im Frühjahr Chancen aus, den Aufstieg in die A-Klasse zu schaffen. Wie Peschek dabei helfen will, verrät der 20-Jährige im Interview.

Wie erklären Sie sich, dass es gerade für Sie so gut läuft?

Ohne das Team würde das nicht funktionieren. Wir pushen uns gegenseitig, sodass es gut läuft. Großen Anteil daran hat auch das Trainerteam Marcel Aue und Helmut Mayer.

An welches Ihrer Tore erinnern Sie sich besonders gerne zurück?

Besonders in Erinnerung bleibt mir das Pokal-Derby in Mammendorf. Das haben wir zwar im Elfmeter-Schießen gegen den Kreisligisten verloren, aber während des Spiels erzielte ich einen Doppelpack, sodass wir am Ende ein 4:4 schafften und ins Elfmeter-Schießen gingen.

Wie sieht Ihr persönliches Traumtor aus, das Sie erst noch schießen wollen?

In der Vorbereitung gelang mir bei der A-Jugend ein Fallrückzieher, der leider am Pfosten landete. So ein Treffer in der 90. Minute, der dann auch noch das siegbringende Tor wäre, das wäre schlechthin ein Traum.

Was haben Sie sich für die Frühjahrsrunde vorgenommen?

Unser klares Ziel ist es, in der Aufstiegsrunde erfolgreich zu sein. Darüber reden wir in der Mannschaft auch offen. Und dazu möchte ich weiter mit Toren beitragen.

Interview: Dieter Metzler

Die Serie

„Gut geknipst“ haben eine ganze Reihe von Torjägern in der Herbstrunde. Diejenigen, die sogar zweistellig getroffen haben, stellt das Tagblatt in loser Reihenfolge vor.