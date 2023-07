SV Althegnenberg mausert sich vom C-Klassisten zum Doppel-Aufsteiger

Von: Hans Kürzl

Der Sprung nach oben ist geglückt: Der SV Althegnenberg (schwarze Trikots, hier gegen den TSV Hechendorf II) ist nach acht Jahren zurück in der A-Klasse. © Peter Weber

Um zu begreifen, was die Rückkehr in die Fußball-A-Klasse für den SV Althegnenberg bedeutet, reicht ein Blick acht Jahre zurück.

Althegnenberg – In die C-Klasse abgerutscht, war man als Absteiger auf einem mittelprächtigen sechsten Platz eingelaufen – mit einer Mannschaft, die man gerade so zusammengekratzt hatte. C-Klassen-Mittelmaß blieb man dann noch bis 2018, belächelt mitunter als einzige erste Mannschaft des Landkreises in der untersten Liga.

Doch das Bild hat sich deutlich gewandelt. Eine zweite Mannschaft ist 2019 nach dem Aufstieg in die B-Klasse dazukommen. Und weitere vier Jahre später hatte man laut Fußball-Abteilungsleiter Sascha Niedermair sogar kurz darüber diskutiert, eine dritte Mannschaft zu melden. Doch die Idee schob man beiseite – allein schon, weil es sonst eines weiteren Trainers bedurft hätte.

Die Saison 2022/23 wird wegen des Doppelaufstieges trotzdem einen besonderen Platz in den Chroniken des Vereins erhalten. Allein die Rückkehr der ersten Mannschaft nach zehn Jahren in die A-Klasse ist historisch. Allerdings war das ein Ziel, das man bereits für 2021/22 ausgegeben hatte, mit dem vierten Platz jedoch verpasste.

Also versuchten es die Althegnenberger noch einmal mit einem neuen Trainerduo: Marcel Aue und Helmut Mayer, die auch in der kommenden Saison in Althegnenberg am Ball bleiben werden. Den ersten Teil der Saison gestaltete der SVA souverän und zog in die Meisterrunde ein. „Dort sind wir dann schon mächtig gefordert worden“, sagt Fußballchef Niedermair. Gerade Gegner wie Mitaufsteiger TSV Türkenfeld II seien sehr stark gewesen. Dennoch konnte sich Althegnenberg wegen des gewonnenen direkten Vergleichs bereits einen Spieltag vor Schluss zurücklehnen. Der Aufstieg sei letztlich der Lohn für jahrelange Kleinstarbeit im Verein, insbesondere im Nachwuchsbereich. Hinzu kam ein glückliches Händchen bei der Spielerauswahl. „Eine gelungene Mischung von Jugendarbeit und Scouting“, nennt es Niedermair.

Verbunden ist das mit reichlich Lust auf Fußball, wie allein die Trainingsbeteiligung beweist. „Manchmal mehr als 30 Spieler von beiden Mannschaften“, erzählt Niedermair. Mit dieser Einstellung will man auch in der A-Klasse bestehen. Der begegnet Niedermair mit Respekt. „Wir wollen uns dort erst einmal etablieren.“ Der Klassenerhalt soll ohne größere Sorgen erreicht werden. Doch der Abteilungsleiter lässt zumindest so viel Selbstbewusstsein durchblicken, dass er der Saison mit Zuversicht entgegensieht. „Wir sind breit genug aufgestellt. Die Jungs und der Trainer sind topmotiviert“, sagt er.

Was aber bei aller Freude über den Aufstieg in Althegnenberg nicht vergessen wird: Der Erfolg hat viele Väter, die viel Aufbauarbeit geleistet haben. Dazu habe die Jugendleitung um Rainer Spicker und Sebastian Fröhlich ebenso beigetragen wie die früheren Trainer Markus Wex und Hans-Peter Happacher. (Hans Kürzl)

Die Serie

Die Saison ist zu Ende. Zeit also, um auf die Gewinner und Verlierer der abgelaufenen Spielzeit zurückzublicken. Das Tagblatt stellt die Auf- und Absteiger in loser Reihenfolge vor.