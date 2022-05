SV Althegnenberg sucht einen neuen Trainer

Markus Wex, SV Althegnenberg. © FuPa

Der SV Althegnenberg und Trainer Markus Wex arbeiten nicht mehr zusammen. Fußball-Abteilungsleiter Sascha Niedermair betont aber, dass der Trainer nicht rausgeworfen wurde.

Althegnenberg – „Wir haben gemeinsam beschlossen, dass wir nach vier erfolgreichen Jahren mit Markus getrennte Wege gehen wollen.“ Die Idee dahinter: Man wolle im Hinblick auf die nächste Saison einen Cut machen, so Niedermair, der im Verein für die Organisation zuständig ist.

„Wir haben so die Chance, uns frühzeitig um einen neuen Trainer zu kümmern, und Markus, dem zahlreiche, teils attraktive Angebote vorliegen, stehen wir nicht im Wege.“ Deshalb ist es Niedermair ein besonderes Anliegen, Markus Wex für sein außerordentliches Engagement zu danken, das häufig über das eines Trainers hinausging. Wex war zunächst als mitspielender Co-Trainer zu seinem Heimatverein zurückgekehrt, dann übernahm er den Trainerjob. Nach Jahren in der C-Klasse half er mit, die Mannschaft wieder in die B-Klasse zu führen. Dabei wurde er unter anderem Torschützenkönig der Liga mit 25 Treffern. In der laufenden Saison steht der SVA einen Spieltag vor Schluss auf dem vierten Tabellenplatz. Platz drei ist noch in Reichweite. (Dieter Metzler)