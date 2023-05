B-Klasse kompakt: Althegnenberg, Puch und FC Eichenau II haben klare Duftmarken gesetzt

Von: Hans Kürzl

Teilen

Felix Hartmann konnte sich beim Sieg gegen Kottgeisering in die Torschützenliste eintragen. © FC Eichenau II

Drei Teams konnten im Kampf um den Aufstieg gut Fahrt aufnehmen: der SV Althegnenberg, der SV Puch und die zweite Mannschaft des FC Eichenau.

Die Kicker vom Starzelbach gaben damit gleichzeitig dem SV Kottgeisering einen kräftigen Dämpfer mit auf den Weg. Beim Spiel der Woche zog Aufstiegskandidat GW Gröbenzell beim FC Puchheim II ebenso spektakulär den Kürzeren. In der Gruppe A wird damit das Rennen wohl bis zum letzten Spieltag spannend bleiben. Fünf der sechs Teams haben noch realistische Chancen.

Meisterrunde A: FC Eichenau II - SV Kottgeisering 5:3 (3:0)

An sich ist Kottgeiserings Abwehr ein stabiler Faktor. Doch am Ende des Tages musste Coach Uwe Slowik philosophieren: „Was nutzt es, wenn Du hinten mehr reinlässt als Du vorne reinbringst.“ Da seien einige wohl schon zu sehr mit den Gedanken beim Brucker Volksfest gewesen, vermutete Slowik. Insbesondere Eichenaus Felix Hartmann hatte den Gästen mit seinen drei Treffern kräftig eingeschenkt.

Aus Sicht der Gastgeber hatten sich auch noch Benedikt Berkemeier und Felix Hartmann am Trefferreigen beteiligt. Ganz untätig war die Slowik-Truppe allerdings auch nicht. Markus Ostermeir und Andreas Gebauer verkürzten in der 52. und 53. Minute auf 2:4 – und ließen so ein wenig Spannung aufkommen.

Nochmals Gebauer sorgte vier Minuten mit Kottgeiserings drittem Treffer für den Endstand. Trotz der Niederlage hat Slowik noch Hoffnung auf den Aufstieg. „Vier Punkte kann man noch aufholen.“ Man habe dazu noch bei vier Begegnungen Gelegenheit.

Meisterrunde B: TSV Moorenweis II - SV Althegnenberg 0:6 (0:5)

Beim Gang zum Pausentee war klar, wohin der Zug dieser Partie fuhr. Allerdings hatten die Gäste nach dem Frühstart, den Leonard Wagner gesetzt hatte, gebraucht, um richtig Dampf auf den Kessel zu bekommen. Erst nach 34 Minuten hatte Benedikt Ludwig nachgelegt. Nun aber schob der SVA schnell nach. Bis zur Pause trafen noch Oliver Minneken, Marcel Eder und Sebastian Roos. Mit seinem zweiten Treffer sorgte Roos neun Minuten vor Schluss für den Endstand.

Beim Sieg gegen den TSV Moorenweis II konnte Sebastian Roos vom SV Althegnenberg einen Doppelpack beisteuern. © SV Althegnenberg

Abstiegsrunde G: SV Puch - VfL Egenburg II 3:0 (3:0)

Der Tatendrang der Pucher Kicker bleibt weiter ungebremst. Vor allem in der ersten Halbzeit zeigten sie den Gästen klar auf, wer der Herr im Haus ist, Bereits bis zur 20. Minute hatten Stefan Pescaru und Thomas Giampieri mit ihren Treffern klare Signale ausgesandt. Fast mit dem Halbzeitpfiff stellte Narcis Balinga den Endstand her, Damit war die Entscheidung in dieser Begegnung gefallen. Nach dem Wechsel tat sich nicht nicht mehr viel, denn die Gastgeber verwalteten ihren Vorsprung. (hk)