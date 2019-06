Zugspitze statt München: Reserve des SV Germering schafft Aufstieg 

Serie - Gewinner und Verlierer der Saison

von Hans Kürzl

Germering – Im Triumphzug in die B-Klasse eingezogen ist die zweite Mannschaft des SV Germering.

Erstmals nach 51 Jahren im Kreis Zugspitze statt wie bis dahin in der Münchner Gruppe angetreten, wurde den nun ausschließlich aus dem Brucker Landkreis kommenden Kontrahenten keine Chance gelassen. Die Elf von Trainer Sven Jäkel stellte mit 63 Treffern den besten Angriff und mit nur sieben Gegentoren die stabilste Verteidigung der C-Klasse. Erst beim letzten Heimspiel – und da auch erst durch zwei Gegentore in der 86. und 89. Minute – bekam die bis dahin blütenweiße Weste des SVG einen klitzekleinen Fleck. Das 2:2 gegen Mitaufsteiger FC Puchheim II bedeutete nach 17 Siegen den ersten Punktverlust.

Geärgert hat das die Germeringer schon, doch letztlich waren Aufstieg und Meistertitel dann doch wichtiger. Beides stand weit vor Saisonende fest. Dass dies am Wechsel in den Zugspitzkreis gelegen haben könnte, verneint Jäkel trotz der vorausgehenden fünf vergeblichen Versuche in der Münchner Gruppe. „Die Gegner liegen von der Stärke nicht so auseinander.“

Ausschlaggebend war für ihn der Strukturwechsel, den der Verein der zweiten Mannschaft verpasst hatte. Nachdem jahrelang ältere Spieler, das Korsett gebildet hatten, wurde der Unterbau fast komplett runderneuert, der Kader mit acht Spielern aus dem Juniorenbereich ergänzt. Die wurden schon mit dem Ziel in die Saison geschickt, um den Aufstieg mitzuspielen. Schneller und besser als erwartet wurde das umgesetzt. „Nachdem wir im Oktober Puchheims und Allings Reserve besiegt hatten, wurden die Gedanken schon sehr ernsthaft.“ Für Jäkel waren die Erfolge gegen die beiden stärksten Konkurrenten der Knackpunkt. „Die Mannschaft hat sich den Aufstieg in jedem Spiel verdient“, sagt der Coach.

Jäkel wird die Erfolgsstory in der B-Klasse weiter mitschreiben. Allerdings muss er sich künftig zweiteilen. Ebenso sein Kollege Helmut Mayerhofer, mit dem er bisher die „Zweite“ betreute. Beide werden ab der neuen Saison zusätzlich das Kreisklassen-Team trainieren. „Das wird funktionieren“, sagt Jäkel. An den Spieltagen werde man sich absprechen.

So oder so traut er der Reserve in der B-Klasse einen Platz in der oberen Tabellenhälfte zu. „Unabhängig davon, wie der Kader genau aussieht.“ Denn der Leistungsunterschied zwischen C- und B-Klasse sei nicht so erheblich.

Dass wieder fünf U19-Junioren nachrücken, stimmt Jäkel zusätzlich optimistisch. „Das sind alle auf jeden Fall Verstärkungen.“ Zugleich bleibt der Verein damit seiner Linie treu, verstärkt auf die eigene Jugend zu setzen. „Der Aufstieg hat gezeigt, dass das richtig war“, betont Jäkel. „Und je näher der Unterbau an die Kreisklassen-Mannschaft herankommt, umso besser.“ HANS KÜRZL