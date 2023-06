SV Haspelmoor: Das Abenteuer Kreisklasse endet nach nur einer Saison

Hart umkämpft waren die beiden Relegationsspiele gegen die SpVgg Wildenroth. Trotz mehrfacher Führung hatte Haspelmoor (in Weiß) am Ende das Nachsehen.

Eine Nummer zu groß

Von der A-Klasse in die Kreisklasse und dann gleich wieder zurück. Das ist die Geschichte des SV Haspelmoor in der abgelaufenen Saison.

Haspelmoor – Dabei fehlte nur ein wenig Elfmeterglück und die Mannschaft von Trainer Jürgen Schamberger hätte noch den Klassenerhalt feiern können. Doch ausgerechnet ein alter Rivale hatte am Ende die Nase vorn.

In der Vorsaison hatten sich die Haspelmoorer in allerletzter Minute an der SpVgg Wildenroth vorbei auf den Relegationsplatz geschoben. „Ich bin ja ein alter Fuchs und hab des scho a paar Mal mitgemacht und bin scho a paar Mal aufgestiegen“, hatte Schamberger damals kommentiert. Auch diesmal sollte es klappen. Gegen den SV Germering machte der SVH den Aufstieg fix.

Doch die Kreisklasse erwies sich schnell als eine Nummer zu groß für Haspelmoor. Mithalten konnte man lediglich mit der zweiten Mannschaft des SC Olching, die man gerade so um einen Punkt auf den letzten Platz verweisen konnte. Was zum Teil auch an der Trainingsbeteiligung lag. Teils berufsbedingt konnte Schamberger Übungseinheiten nur mit sieben, acht oder neun Spielern abhalten.

Ein Rückhalt waren dagegen immer die Fans des SVH. Stimmgewaltig und mit Bannern unterstützen sie das Team.

Das änderte sich auch in der Abstiegsrunde nicht wesentlich. Doch mit etwas Glück konnte der SV Haspelmoor am letzten Spieltag den Relegationsplatz gegen den FSV Eching verteidigen. Dort wartete dann die SpVgg Wildenroth. Ausgerechnet jene Mannschaft, der der SVH in der Vorsaison noch die Aufstiegschance vor der Nase weggeschnappt hatte.

Und in beiden Relegationsduellen sah es zunächst gut aus für die Schamberger-Truppe. Im Hinspiel führte Haspelmoor zwei Mal, musste aber jeweils den Ausgleich hinnehmen – das 2:2 erst drei Minuten vor Schluss. Davon ließen sich die SVH-Kicker aber nicht entmutigen und gingen im Rückspiel prompt mit 2:0 in Führung. Doch die sollte wieder nicht halten. Ein unglücklich zustande gekommener Hand-Elfmeter rettete Wildenroth in die Verlängerung.

Auch dort zeigten die Haspelmoorer jede Menge Moral, gingen wieder in Führung. Und es hätte nur noch eine Minute gebraucht, um das 3:2 und den Ligaerhalt ins Ziel zu retten. Doch es sollte nicht sein. Wildenroth gelang der Last-Minute-Ausgleich in der Verlängerung und im Elfmeterschießen versagten dem SVH einmal zu oft die Nerven. „Alles sehr tragisch, alles sehr bitter“, sagt Schamberger.

Ob es für den SV Haspelmoor so schnell eine Rückkehr in die Kreisklasse geben wird? Der SVH-Trainer ist skeptisch. „Probieren kann man es natürlich.“ Doch er wird wohl mit einigen Abgängen klar kommen müssen. Ein paar Spieler hätten zumindest angekündigt, es weiter in der Kreisklasse oder sogar in der Kreisliga versuchen zu wollen. „Die Chance wollen wir keinem verwehren“, sagt Schamberger. (Hans Kürzl)

