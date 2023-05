Kreisklasse E: SV Inning trotzt Personalsorgen – Pentenried verspielt Führung kurz vor Schluss

In der Abstiegsrunde der Kreisklasse E spielt der SV Inning unentschieden gegen den FC Puchheim. Auch Pentenried spielt nur Remis in Egenburg.

SV Inning – FC Puchheim 1:1 (1:1)

Fußball-Kreisklassist SV Inning hat derzeit mit vielen Personalproblemen zu kämpfen und muss um den Ligaverbleib zittern. „Wir stehen mit dem Rücken zur Wand, auch weil uns sechs Stammspieler fehlen“, klagt Trainer Wolfgang Kampinski. Doch in der Not setzten die Inninger Fußballer am Sonntag im Heimispiel gegen den FC Puchheim auf die Jugend und holten mit der ungewohnten Besetzung immerhin einen Punkt. „Wir sind zufrieden, der Punkt kann noch wichtig werden“, kommentierte Kampinski das 1:1-Unentschieden.

Gleich fünf noch für die A-Jugend spielberechtigte Akteure waren im Kader, drei von ihnen standen in der Startelf. „Alle haben es so gut gemacht, dass wir uns das Unentschieden auch verdient haben“, lobte Kampinski. Einer der A-Jugendlichen, Christian Schmid, stand sogar über die komplette Spielzeit auf dem Feld. Der SVI-Coach attestierte Schmid eine „überdurchschnittliche Leistung“.

Zwar gerieten die Gastgeber bereits früh durch einen laut Kampinski berechtigten Foulelfmeter in Rückstand (13.), doch keine fünf Minuten später gelang Michael Heilander der 1:1-Ausgleichstreffer. In der Folge erarbeiteten sich die Inninger mit einer kämpferischen Leistung das Remis. „Alle haben sich voll reingehängt“, lobte der Übungsleiter des SVI.

Auf dieser Leistung kann das Team für das Kellerduell am kommenden Sonntag gegen den Tabellenletzten der Abstiegsrunde Gruppe E, SC Olching II, aufbauen. Coach Wolfgang Kampinski hofft, dass er in der Woche vor dem Spiel genügend Akteure beisammen hat, um immerhin zwei Trainingseinheiten absolvieren zu können.

Tore: 0:1 Lutz (13./FE), 1:1 Heilander (17.)

VfL Egenburg – TSV Pentenried 2:2 (1:2)

Wenn eine Mannschaft einen Zwei-Tore-Rückstand aus der Hand gibt, könnte man vermuten, dass der Frust groß ist. Die Fußballer des TSV Pentenried konnten mit dem 2:2-Unentschieden beim VfL Egenburg nach 2:0-Führung jedoch gut leben. „Es war ein gerechtes Ergebnis“, sagte Trainer Paul Hense, der diesmal in Abwesenheit des krankheitsbedingt fehlenden Magnus Piele als alleiniger Trainer für das Team verantwortlich war.

Nicht nur Piele fehlte, auch einige Pentenrieder Spieler hatten unter der Woche mit Erkältungen zu kämpfen gehabt und spielten entweder gar nicht oder befanden sich nicht im Vollbesitz ihrer Kräfte. Dennoch kamen die Gäste gut ins Spiel und gingen in der 23. Minute in Führung: Nach einem langen Ball hob Maximilian Langer die Kugel über den gegnerischen Torwart hinweg ins Tor. „Ein sehr schöner Treffer“, lobte Hense.

Kurz vor dem Seitenwechsel erhöhte Janek Klingmann nach einem von der Grundlinie zurückgelegten Ball von Philipp Stemmer auf 2:0 (40.). Doch Egenburg, Spitzenreiter der Abstiegsrunde Gruppe E, verkürzte nur drei Minuten später durch einen direkt verwandelten Freistoß von Thomas Berglmeir auf 2:1.

Im zweiten Durchgang zeigten die Römerfelder weiterhin eine kämpferisch gute Leistung, gerieten aber zunehmend unter Druck. Fünf Minuten vor dem Abpfiff gelang schließlich Mario Thurner nach einem Eckball der 2:2-Ausgleichstreffer. „Es hatte sich angebahnt“, kommentierte Hense. Der Punkt könnte allerdings im Abstiegskampf noch Gold wert sein für die Pentenrieder Fußballer. (te)

Tore: 0:1 M.Langer (23.), 0:2 Klingmann (40.), 1:2 Berglmeir (43.), 2:2 Thurner (85.)