Kein Klassenerhalt für SV Mammendorf? „Es müsste schon mit dem Teufel zugehen“

Florian Skoff erzielte beide Buden für den SV Mammendorf. © SV Mammendorf / FuPa Oberbayern

Als erstes Team der Abstiegsrunde kann der SV Mammendorf durchatmen. „Es müsste schon mit dem Teufel zugehen“, meinte Coach Felix Mayer.

Mammendorf – Nach dem 2:1 (2:0)-Auswärtssieg beim FC Penzing haben die Schwarz-Gelben neun Punkte Vorsprung auf den Relegationsplatz. Sehr stabil präsentieren sich Kapitän Jakob Hoffmann & Co. in der Frühjahrsrunde. Fünf der sieben Spiele konnten die Mammendorfer siegreich gestalten. Auch gegen Penzing, wo die Mammendorfer unter Mayers Führung noch nie gewinnen konnten, waren sie über die gesamte Spielzeit die bessere Mannschaft. Allerdings: „Es war kein gutes Spiel von uns“, grantelte Mayer.

Nach einer halben Stunde brachte Florian Skoff den SVM in Führung, Sekunden vor der Pause erhöhte der 33-Jährige auf 2:0. In der zweiten Spielhälfte boten beide Teams den 100 Zuschauern ein „Gerumpel“ (Mayer). Ein wenig brenzlig und unnötig hektisch wurde es erst in der Schlussphase. Nach 83 Minuten verkürzten die Penzinger auf 1:2. In der Nachspielzeit rettete Hoffmann mit einem beherzten Einsatz auf der Linie für seinen Tormann Christoph Lackner. (ds)