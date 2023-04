SV Mammendorf: Zwei Schüsse besiegeln das Remis

SVM dominiert, Penzing effizient

In einem abwechslungsreichen Topspiel der Abstiegsrunde trennten sich der SV Mammendorf und der FC Penzing 2:2-Unentschieden.

Mammendorf – „Über die gesamte Spielzeit waren wir dem Sieg ein Stück näher“, sagte SVM-Coach Felix Mayer. „Wir hatten mehr Spielanteile, sind gut ins Spiel gekommen, waren von Beginn an giftig.“ Jedoch hatten die Hausherren ihre Visiere noch nicht richtig eingestellt.

So traf Johannes Resl nur den Pfosten (7.), fünf Minuten später setzte Kevin Amberger einen Freistoß an die Latte. Nach 18 Minuten erzielte Florian Skoff die verdiente Führung für Mammendorf. Mayer freute sich, da der Treffer eine einstudierte Variante war. Eine Ecke von Phillip Gröbl fand den Kopf von Jakob Hoffmann, dessen Ablage netzte Skoff ein. Mammendorf blieb am Drücker, von Penzing kam wenig bis nichts.

SV Mammendorf: Bruch bringt Penzing ins Spiel

Nach einer halben Stunde kam allerdings auch ein Bruch ins Mammendorfer Spiel. Und Penzing besser ins Spiel. Fünf Minuten vor dem Pausenpfiff von Referee Mahmoud Adlouni glich Johannes Thalmayr aus. Ärgerlich für Mayer, da der Torschütze klar im Abseits stand. „Das muss er einfach sehen“, echauffierte sich Mayer über den Unparteiischen aus Berg.

Den besseren Start in die zweite Spielhälfte erwischten die Gäste. Auch weil SVM-Keeper Christoph Lackner kräftig mithalf. Einen eher harmlosen Freistoß von Jonas Wille ließ der Mammendorfer Schlussmann durch die Hände rutschen. „Das waren deren beiden einzige Torschüsse“, sagte Mayer. Kevin Amberger glich nach 60 Minuten aus. Doch für mehr reichte es aus Mammendorfer Sicht nicht mehr. Mehr als zwei, drei Halbchancen gelangen den Hausherren nicht mehr. „Wir waren nicht ganz so stark wie letzte Woche“, sagte Mayer. Eine Erklärung fand der scheidende Trainer nicht.