Auf Mammendorfs Offensive ist Verlass: Klassenerhalt ist fast sicher

Klare Sache: Der SV Mammendorf besiegt den TSV Utting mit 4:1. © Anton Fasching

Nach dem 4:1 (2:0)-Heimsieg gegen den TSV Utting kann sich der SV Mammendorf auf eine weitere Saison in der Kreisliga einstellen. Die Gäste müssen dagegen noch zittern.

Mammendorf – In der Abstiegsrunde läuft es für den SVM. In den bisherigen sechs Partien schoss die Mannschaft von Coach Felix Mayer satte 22 Tore. Zum Vergleich: In der Hinrunde gelangen den Mammendorfern in 14 Partien lediglich 18 Treffer.

Gegen Utting eröffnete Dominik Magotsch nach 12 Minuten mit einem sehenswerten 25-Meter-Knaller den Torreigen. Per Elfer konnten die Gäste ausgleichen (24.). „Da haben wir uns einfach etwas blöd angestellt“, ärgerte sich Mayer – jedoch nur kurzzeitig.

Denn nur fünf Minuten später schoss Kevin Amberger die Schwarz-Gelben wieder in Führung. Nach dem 3:1 durch Maximilian Fried (55.) war der Uttinger Wille gebrochen. Fünf Minuten vor dem Schlusspfiff von Schiedsrichter Alexander Schramm (Traubing) machte erneut Maximilian Fried mit einem blitzsauberen Konter den Deckel drauf. (ds)