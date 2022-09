C-Klasse: Puch gewinnt Spitzenspiel klar – Spektakel in Fürstenfeldbruck

Von: Andreas Daschner

Der SV Puch bleibt in der C-Klasse 2 das Maß der Dinge. Auch die bis dahin punktgleichen Verfolger vom TSV West konnten daran nichts ändern.

Fürstenfeldbruck – Zwar brachten sie dem Spitzenreiter das erst dritte Gegentor im siebten Spiel bei. Zu mehr reichte es aber nicht.

C-Klasse 1

SV Adelshofen II - RW Überacker II 1:2 (1:0) – Die Reserve der Rotweißen bleibt auch nach dem Spitzenspiel ungeschlagener Tabellenführer – und eine Macht in der C-Klasse 1. Der Vorsprung auf Adelshofen beträgt mittlerweile satte 12 Punkte. Dabei sah es eine Halbzeit lang so aus, als ob die Gastgeber Paroli bieten könnten. Quirin Frietinger hatte den SV per Strafstoß bereits in der fünften Minute in Führung geschossen. Aber Tobia Kügler (66.) und Valentin Riedl (69.) drehten die Partie mit einem Doppelschlag.

C-Klasse 2

SV Puch - TSV West II 5:1 (1:1) – Der SV Puch hat seine Ambitionen im Spitzenspiel klar unterstrichen. Dank einer starken zweiten Halbzeit wehrte der SV den Angriff des TSV West ab. Gerhard Bauer hatte die Hausherren in Führung geschossen, doch Uwe Blaß konnte oer Elfmeter noch vor der Pause ausgleichen. Doch dann übernahmen die Pucher das Kommando. Erneut Bauer sowie der ebenfalls doppelt erfolgreiche Florin Zafiu und Dumitru Cucaila schossen den SV zum Sieg. Wests Gökhan Özkan sah kurz vor Schluss noch die gelbrote Karte.

SC Fürstenfeldbruck II - SV Puchheim II 8:5 (4:3) – Jede Menge Tore gab es beim Verfolgerduell zu sehen. Die Brucker führten bereits mit 3:1 und 4:2 ehe sie es bis zur Pause noch einmal spannend werden ließen. Nach dem Seitenwechsel zogen sie aber innerhalb guter 20 Minuten auf 7:3 davon. Den Gästen aus Pushheim blieb am Ende nur noch etwas Ergebniskosmetik. Bester Torschütze auf Seiten des SCF war Yusuf Tezcan, der einen Dreierpack schnürte. Für Puchheim waren Michael Pichler und Denis Iwanow je zweimal erfolgreich. ad