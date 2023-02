Puchheims Knipser Kamil Temporale hat den richtigen Torriecher: „Hauptsache der Ball ist drin“

Von: Dieter Metzler

Häufiges Bild: Kamil Temporale (Nummer 9) netzt ein. © Peter Weber

13 Tore in nur acht Spielen. Das ist die beeindruckende Bilanz von Kamil Temporale - seines Zeichens Top-Torjäger des SV Puchheim.

Puchheim – Nach über 15 Jahren Kreisklassen-Abstinenz könnte der SV Puchheim wieder den Sprung aus der A-Klasse schaffen. Wenn der SVP im Frühjahr in der Aufstiegsrunde aufläuft ruhen die Hoffnungen auch auf Top-Torjäger Kamil Temporale. Im Herbst gelangen ihm in nur acht Einsätzen ganze 13 Buden. Das Erfolgsgeheimnis hinter seiner Torgefahr verrät der Stürmer im Interview.

Wie erklären Sie sich, dass es gerade für Sie so gut läuft?

Alles läuft so gut, weil ich systematisch trainiere, hart trainiere und in jedem Spiel und im Training so viel gebe, wie ich kann.

An welches Ihrer Tore erinnern Sie sich besonders gerne zurück?

Ich erinnere mich am meisten an das Tor aus einem Freistoß. Wir haben das Spiel in Germering Unentschieden gespielt, aber es war eines der schönsten Tore von mir.

Die Serie „Gut geknipst“ haben eine ganze Reihe von Torjägern in der Herbstrunde. Diejenigen, die sogar zweistellig getroffen haben, stellt das Tagblatt in loser Reihenfolge vor

Wie sieht Ihr persönliches Traumtor aus, das Sie erst noch schießen wollen?

Mein Traumziel ist es, mein Torergebnis immer zu verbessern und zusammen mit der Mannschaft Spiele zu gewinnen. Wie die Tore ausfallen, ist egal. Hauptsache der Ball ist drin.

Was haben Sie sich für die Frühjahrsrunde vorgenommen?

Mein Plan für die Frühjahrsrunde ist, weiter beim SV Puchheim zu spielen, weil dort eine sehr gute Stimmung herrscht und ich mich bei diesem Verein sehr wohl fühle.

Interview: Dieter Metzler