SV Puchheims Reserve startet mit Aufstieg in die B-Klasse im Premierenjahr

Von: Hans Kürzl

Reserve-Trainer Sebastian Cloes schaffte mit seiner Mannschaft direkt den Sprung in die B-Klasse. © SV Puchheim

Der SV Puchheim meldete für die letzte Saison das erste Mal eine Reservemannschaft an. Das Team schaffte bei seiner Premiere dann direkt den Aufstieg.

Puchheim – In der Chronik des SV Puchheim ist für das Jahr 2022 als Meilenstein verzeichnet: „SVP wieder mit zwei Herrenmannschaften gemeldet.“ Und das C-Klassenteam hat in seiner Premierensaison mit dem Aufstieg in die B-Klasse gleich den nächsten Meilenstein gesetzt. Damit hat der Verein zum Jubiläum des 50-jährigen Bestehens zumindest einen Aufstieg gefeiert.

Die erste Mannschaft hat das gleiche Ziel in der A-Klasse knapp verfehlt. In beiden Teams war der Aufstieg vor dem Start der letzten Saison nicht als Muss ausgegeben worden.

Ziel Aufstieg stand bei der Reserve des SV Puchheim mehr im Fokus

Bei der neu gebildeten C-Klassentruppe um Trainer Sebastian Cloes war der Sprung in die nächsthöhere Klasse allerdings etwas stärker im Fokus. Mit einem souveränen Auftritt in der Herbstrunde, als man nur die Überflieger des SV Puch passieren lassen musste, deuteten die Ortler schon ihre Fähigkeiten und Ambitionen an. „In der Meisterrunde konnten wir noch draufpacken. Das war souverän“, so Coach Cloes.

Dass dort wegen des Rückzugs von zwei Mannschaften und dem außer Wertung spielenden SV Puch II die Konkurrenz überschaubar war, soll die Leistung des neu gebildeten Teams nicht schmälern.

SV-Coach Cloes sieht sein Team „absolut konkurrenzfähig“ in der B-Klasse

Für die B-Klasse sieht sich Cloes mit seinen Schützlingen „absolut konkurrenzfähig“. Leistungsmäßig ordnet der 32-Jährige die zweite Mannschaft des SV Puchheim im Mittelfeld der Siebenergruppe ein. GW Gröbenzell sowie die Spielgemeinschaft von Stockdorf und Pentenried sieht er als Favorit. Dazu herrscht die Vorfreude, dass es nach längerer Zeit wieder ein Stadtderby geben wird – gegen die zweite Mannschaft des FC Puchheim.

Damit auch die erste Garde wieder stadtinterne Duelle austragen kann, müsste die ihrerseits mit dem Aufstieg nachlegen. „Die Erste bleibt Aushängeschild“, sagt Cloes. „Aber wir haben gezeigt, wie stark sich Aufstieg anfühlt.“ Für den Verein sei das wichtig gewesen, auch für die Verbindung unter den Fußballern selbst. „Die haben alle Lust“, so Cloes. Beide Teams trainierten schon in der vergangenen Saison stets zusammen – mit guter Beteiligung. Der SV Puchheim will auf diesem guten Weg bleiben. (hk)