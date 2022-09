SC Unterpfaffenhofen: TSV Neuried erwartet SCU und ist auf Wiedergutmachung aus

Umkämpft waren die Duelle zwischen Unterpfaffenhofen und Neuried in der vergangenen Saison. Foto: DIeter metzler © DIeter metzler

Der SC Unterpfaffenhofen gastiert am 16.09. im Stadion am Sportpark beim TSV Neuried. Beide Teams stehen nach acht Spielen bei 10 Punkten in der Bezirksliga Süd.

Germering – Mit 0:6 ging der TSV Neuried am vergangenen Spieltag in Garmisch baden. Das war nicht nur die vierte Saisonpleite für die Elf von Trainer-Duo Daniel Dörfler und Josip Hrgovic, sondern die höchste Niederlage seit zehn Jahren. Der SC Unterpfaffenhofen hatte es derweil am vergangenen Wochenende versäumt, sein langes Überzahlspiel gegen Aubing in einen Sieg umzumünzen. Die Partie endete 1:1. Am Freitagabend, Anstoß 20 Uhr, treten die punktgleichen Tabellennachbarn nun im Neurieder Sportpark an.

„Derzeit ist Neuried ähnlich schwankend in der Leistung wie wir“, sagt Sportdirektor Jürgen Kapfer. Er erwartet eine Trotzreaktion von den Gastgebern. Das Heimspiel in der vergangenen Saison konnten die Upfer Buam knapp mit 2:1 für sich entscheiden, im Rückspiel trennte man sich 2:2-Unentschieden. „Das wird ein Fifty-Fifty-Spiel“, sagt Simon. „Das ist eine Mannschaft, die uns liegt. Wir bekommen dort aber definitiv nichts geschenkt. Dennoch lautet unsere Marschroute, dass wir dort punkten wollen.“

Die Vorbereitung verlief für die Upfer Buam blendend. Standesgemäß mit 8:1 besiegte der SCU im Sparkassencup den B-Klassisten aus Kottgeisering. Trainer Franco Simon wurde dabei von Claus Lehenmeier, Coach der Kreisklassen-Mannschaft, vertreten. Eingesetzt wurden bei dem Erstrunden-Sieg überwiegend Spieler, die nach dem Urlaub noch Spielpraxis brauchen sowie einige Rekonvaleszenten.

Gegen Neuried wird auch Kapitän Konrad Wanderer wieder dabei sein. Er hat seine Sechs-Spiele-Sperre wegen einer Tätlichkeit abgesessen. Spielpraxis hat sich Wanderer bereits in der Kreisklassen-Reserve geholt und beim 4:3-Auswärtssieg in Pentenried sogar einen Treffer beigesteuert. (dm)