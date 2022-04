Tabellenführer steht unter Druck

Teilen

Oberweikertshofener Leistungsträger: Marwane Gobitaka (türkisfarbenes Trikot) traf im bisherigen Saisonverlauf nicht nur neun Mal selbst, sondern legte auch zehn Tore auf. © Peter Weber

Der Tabellenführer aus Oberweikertshofen ist am Sonntagnachmittag, 14.30 Uhr, in der Bezirksliga-Begegnung auf der Sportanlage am Surheimer Weg gegen FC Hertha München der klare Favorit.

Oberweikertshofen – Nachdem der ärgste Verfolger der Elf von Trainer Günter Bayer, die SpVgg Haidhausen, am Mittwochabend gegen den MTV Berg mit 4:0 erfolgreich vorgelegt hat, ist der Vorsprung des Tabellenführers aus Weikertshofen auf drei Punkte zusammengeschmolzen. Der Dorfverein aus dem nördlichen Landkreiseck steht also unter hohem Druck, will die Mannschaft die Meisterschaft nicht noch in den letzten vier Begegnungen der Saison verspielen.

Aufgrund der vielen Termin-Verschiebungen ist die Lage für ihn nicht überraschend, sagte Bayer. Er geht davon aus, dass auch Denk-lingen noch herankommt. „Natürlich hat mir das 1:1 am vergangenen Wochenende gegen Neuperlach nicht so gepasst“, meinte der SCO-Coach. Gleichwohl habe er ein gutes Spiel von zwei starken Mannschaften gesehen, sodass man mit dem Remis leben müsse.

„Hertha hat eine lange Niederlagen-Serie hinter sich und kämpft um den Klassenerhalt“, blickt Bayer der Begegnung am Sonntag entgegen. Da treffe man auf einen hoch motivierten Gegner, der zuletzt in Neuried ein Unentschieden erreicht hat. „Wir wissen, was auf uns zukommt, aber ich hoffe auf drei Punkte, die wir brauchen, wenn wir oben dranbleiben wollen. Aber Fußball ist eben kein Wunschkonzert.“

Trotz des deutlichen 4:0-Hinspielsiegs im Oktober des vergangenen Jahres gilt es für seine Spieler, die Konzentration hoch zu halten. „Wir gehen mit Respekt in das Spiel und ich hoffe, dass meine Jungs topfit sind.“ An Motivation dürfte es nicht fehlen. DIETER METZLER