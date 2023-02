Überackers Frauen verlieren Testauftakt in Gilching

Von: Dieter Metzler

Andreas Faschings Mannschaft musste sich mit 0:2 in Gilching geschlagen geben. © Michael Strauß

Trotz einer Leistungsteigerung haben die Frauen von RW Überacker ihr Testspiel in Gilching verloren. Der Landesligist traf vor der Pause per Doppelschlag.

Überacker – Zwei völlig unterschiedliche Halbzeiten gab es beim ersten Testspiel von Überackers Frauen in Gilching. Der Landesligist aus dem Nachbarlandkreis kam in den ersten 45 Minuten besser zurecht und ging durch einen Doppelschlag in der ersten Viertelstunde von Sarah Rothwinkler nach einer Ecke und Andrea Viehl per Sonntagsschuss mit 2:0 in Führung. „Wir hatten zwar auch ein, zwei Chancen, allerdings nicht zwingend“, so RW-Trainer Andreas Fasching.

Dafür nahm der Bezirksoberligist aus Überacker in den zweiten 45 Minuten das Spiel mehr und mehr in die Hand, allein ein Treffer wollte nicht gelingen, trotz zweier hundertprozentiger Torchancen. (dm)