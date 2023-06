In Halbzeit zwei geht es dahin: Testspiel-Niederlagen für Olching und Oberweikertshofen

Von: Thomas Benedikt

Die neue Landesliga-Saison steht vor der Tür. Für die Teams aus dem Landkreis Fürstenfeldbruck startet jetzt die heiße Vorbereitungsphase.

Landkreis - Einen Sieg gab es zum Testspielauftakt weder für den SC Oberweikertshofen noch für den SC Olching. Beide Teams konnten aber lange mit ihren Kontrahenten mithalten.

TSV Eintracht Karlsfeld - SC Olching 8:1 (2:1) - Eine deutliche Testspielniederlage musste der SC Olching in seinem ersten Vorbereitungsspiel hinnehmen. Gegen den TSV Eintracht Karlsfeld verlor die Mannschaft von Trainer Andreas Zorn mit 1:8 (1:2). Allerdings fiel die überwältigende Zahl der Gegentore erst, nachdem die Amperstädter zur Halbzeit großzügig durchgewechselt hatten. Bis zum Pausenpfiff hatten sich die beiden Landesligisten ein Duell auf Augenhöhe geliefert. Die frühe Karlsfelder Führung (3.) glich Jan Sostmann 20 Minuten später aus. Erst eine Minute vor Halbzeit gingen die Gastgeber erneut in Führung. Zur Pause wechselte Zorn dann gleich sechsmal. Von da an bestimmte Karlsfeld das Spiel und schenkte den Amperstädtern sechs Stück ein. Die beiden Teams sehen sich bald wieder. Am 22. Juli eröffnen sie die Landesliga-Saison.

SC Oberweikertshofen - VfR Garching 0:2 (0:0) - Mit einer 0:2 (0:0)-Niederlage ist der SC Oberweikertshofen in seine Vorbereitungsspiele gestartet. Der SCO hielt zu Hause vor rund 150 Zuschauern lange mit dem Bayernligisten VfR Garching mit. Bis zur Halbzeit verteidigte die Mannschaft von Neu-Trainer Pablo-Pigl das 0:0. Mit Wiederanpfiff begann das große Wechseln. Die Gastgeber stellten vier Mal um, Garching zehn Mal. Und die Gäste nutzten die kurze Phase, die die Neuen brauchten, um sich zu sortieren. In der 46. Minute brachte Vitus Vochatzer Garching in Führung. Knapp 20 Minuten später besorgte Marc Sodji den 2:0-Endstand (65.). „Für einen ersten Test war das schon in Ordnung“, sagt Weikertshofens sportlicher Leiter Uli Bergmann. Das Ergebnis sei durchaus schmeichelhaft für die Gäste gewesen. „Wir hatten auch unsere Chancen“, so Bergmann. Pigl, der dieses Mal das Geschehen nur von der Seitenlinie beobachtete, meinte nach der Partie: „Es wartet noch viel Arbeit.“ (Thomas Benedikt)