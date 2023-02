Sie suchen noch nach ihrer Form: Oberweikertshofen, Olching und Günzlhofen verlieren Testspiele

Von: Dieter Metzler, Thomas Benedikt

Teilen

Um jeden Ball kämpfte Oberweikertshofens Kilian Lachmayr (in Blau) im Test gegen Karlsfeld. © Dieter Metzler

Noch nicht so richtig in Tritt sind die Landes- und Bezirksligisten aus dem Landkreis. Das zeigte sich am Wochenende in deren Vorbereitungsspielen.

Landkreis – Der SC Oberweikertshofen, der SC Olching und der VSST Günzlhofen kassierten am Wochenende allesamt Testspiel-Niederlagen. Am heftigsten kamen dabei die Günzlhofener beim FC Kosova München unter die Räder.

Weikertshofen-Coach Sammer: „Lieber jetzt, als später in den Pflichtspielen“

TSV Eintracht Karlsfeld - SC Oberweikertshofen 3:2 (1:1) – In ihrem dritten Testspiel hat der SC Oberweikertshofen erstmals auch ins gegnerische Tor getroffen. Dominik Widemann und Yenal Strauß waren erfolgreich. Zu einem Sieg reichte es gegen Landesligist TSV Eintracht Karlsfeld trotzdem nicht. „Insgesamt war es ein guter Test von uns. Im Abschluss fehlte uns leider immer noch die letzte Konsequenz“, resümierte SCO-Trainer Dominik Sammer. Bei den drei Gegentoren habe man kräftig mitgeholfen. „Aber lieber jetzt, als später in den Pflichtspielen“, so Sammer.

In dem Vorbereitungs-Duell ging es auch abseits der fünf Tore heiß zur Sache. Nach einer halben Stunde flog Karlsfelds Osman Akbulut wegen einer Tätlichkeit an Lukas Kopyciok vom Platz. Beim anschließenden Tumult sah auch Oberweikertshofens Neuzugang Moritz Leibelt die rote Karte. Nach acht Minuten hatten sich die Gemüter so weit beruhigt, dass der Schiedsrichter die Partie fortsetzen und dann auch ohne weitere Vorfälle zu Ende bringen konnte.

Olching-Trainer Matin Buch: „Eine blutleere erste Halbzeit“

FC Schwabing - SC Olching 4:0 (4:0) – Überhaupt nicht zufrieden war Olchings Trainer Martin Buch mit dem Auftritt seiner Mannschaft beim Bezirksligisten FC Schwabing. Der Coach sah eine „blutleere erste Halbzeit, in der wir überhaupt nicht gespielt haben, was wir uns vorgenommen haben“. Die Folge: Mit 0:4 ging es in die Kabine. Im zweiten Durchgang präsentierten sich die Amperstädter dann nach zahlreichen Wechseln etwas griffiger. Läuferisch und in den Zweikämpfen hielten die Olchinger nun besser dagegen und hatten auch die eine oder andere Chance. Ein Tor gelang aber nicht. Buch nimmt sein Team für diese Leistung nur teilweise in Schutz. „Wir hatten bisher eine intensive Vorbereitung.“ Da könne schon das eine oder andere Bein schwer sein. „Eine Entschuldigung darf das aber nicht sein“, so der SCO-Trainer. Das habe er der Mannschaft auch so gesagt.

VSST Günzlhofen kämpft mit vielen kurzfristigen Ausfällen

FC Kosova München - VSST Günzlhofen 7:0 (4:0) – Nach der 1:2-Testspielniederlage gegen den TSV Allach vor einer Woche versuchte sich der VSST Günzlhofen am FC Kosova – der nächste Kreisligist aus der Münchner Gruppe. Gegen den Tabellendritten kam der Bezirksliga-Aufsteiger aus dem Brucker Landkreis mit 0:7 (0:4)-Toren unter die Räder. Die Elf von VSST-Spielertrainer Qemajl Beqiri musste allerdings zahlreiche Stammkräfte wie Keeper Nico Theis, Spielmacher Michael Zach, Abwehrchef Serkan Türkcan, Marco Schnellinger und Torjäger Kelvin Gomez aus unterschiedlichen Gründen kurzfristig mit Spielern aus dem Kader der zweiten Mannschaft ersetzen. „Für die übrigen Spieler war es nicht mehr als eine Laufeinheit“, meinte Beqiri. „Aber ich wollte das Spiel auch nicht absagen. Das wäre gegenüber den Gastgebern nicht fair gewesen.“ (Dieter Metzler, Thomas Benedikt)