Testspiele kompakt: Doppel-Niederlage für Oberweikertshofen - Torfestival bei den Upfer Buam

Von: Dieter Metzler, Thomas Benedikt

Übermächtig: Gegen Bayernligist Landsberg (in Weiß) war der SC Oberweikertshofen chancenlos. © Dieter Metzler

Sowohl die Landesligisten aus Olching und Oberweikertshofen als auch die Bezirksligisten Unterpfaffenhofen und Günzlhofen haben ihre Form getestet.

Landkreis – Gleich fünf Testspiele standen für die vier Landes- und Bezirksligisten aus dem Landkreis Fürstenfeldbruck auf dem Terminplan. Ein Sieg sprang für keines der Teams heraus.

Oberweikertshofen unterliegt Landsberg und Forstinning

Gleich zweimal binnen 24 Stunden bat Oberweikertshofens Trainer Dominik Sammer seinen Kader am Wochenende zu einem Testspiel. Zum Auftakt verlor die Sammer-Elf beim Bayernligisten TSV Landsberg mit 0:6. Und am Sonntag gab es beim Landesligisten VfB Forstinning für den SCO eine 0:4-Niederlage.

Gegen den Bayernliga-Vierten hätten die Weikertshofener nach Chancen von Maximilian Schuch und Dominik Widemann sogar mit 2:0 in Front liegen können. Doch stattdessen waren es die von den beiden Spielertrainern Michael Hutterer und Sascha Mölders angeführten Landsberger, die durch ein Eigentor von Kilian Lachmayr in Führung gingen. Bis zur Pause zogen die Gastgeber durch Tore von Timo Spennesberger und zweimal Achim Speiser auf 4:0 davon. Im zweiten Abschnitt erhöhten Branko Nikolic und Manuel Detmar auf 6:0. „Mit Dauer des Spiels merkte man den Fitnessunterschied einfach noch. Dadurch wurden wir unaufmerksamer und verloren oft die Ordnung im Spiel“, sagte Sammer. Trotzdem habe er viele Erkenntnisse gewonnen.

In Forstinning schickte der SCO-Coach die Spieler auf den Platz, die tags zuvor in Landsberg noch zuschauten oder nur kurz zum Einsatz kamen. In der Nachspielzeit der ersten 45 Minuten geriet der SCO durch einen Doppelschlag von Matija Milic und Simon Kürbs innerhalb von einer Minute mit 0:2 in Rückstand. Nach einer Stunde fiel mit dem 0:3 durch Leonardo Tunjic die Vorentscheidung. Und zehn Minuten vor dem Ende mit dem 0:4 durch Dimitar Kirchev die Entscheidung. „Es ist Vorbereitung. Schade, dass wir ein Null-Wochenende hinter uns haben“, resümierte SCO-Teammanager Uli Bergmann.

In der Luft hapert es bei den Olchingern - „Löchrig verteidigt“

Der SC Olching hat sein Vorbereitungsspiel bei der SpVgg Feldmoching mit 0:2 (0:0) verloren. Es war bereits der zweite Test der Amperstädter nach der Winterpause. Bevor es in der vergangenen Woche ins Trainingslager nach Kroatien ging hatte die Mannschaft von Trainer Martin Buch den FC Unterföhring deutlich mit 6:1 bezwungen. Gegen den Bezirksligisten aus Feldmoching lief es dann nicht mehr so gut. „Durchwachsen“, war das Fazit von Co-Trainer Andreas Zorn, der Buch an der Seitenlinie vertrat. War Halbzeit eins noch solide, war die SCO-Hintermannschaft in Durchgang zwei nicht mehr ganz auf der Höhe – im wahrsten Sinne des Wortes. Beide Gegentore fielen nach hohen Bällen. „Das haben wir löchrig verteidigt“, so Zorn. Allerdings hatten die Amperstädter zur Pause auch zehn Mal gewechselt.

SC Unterpfaffenhofen kommt torhungrig aus der Winterpause

Im ersten Testspiel haben die Kicker von Unterpfaffenhofens Trainer Franco Simon zumindest schon einmal bewiesen, dass sie noch wissen, wo das Tor steht. Sowohl Simon, als auch Sportdirektor Jürgen Kapfer zeigten sich mit der Leistung beim 4:4 (4:2) gegen Waldperlach zufrieden. „Es war ein ganz ordentlicher Auftritt“, meinte Simon. „Ich habe einige gute Spielzüge gesehen und meine Mannschaft hat auch trotz der vier Gegentore gut verteidigt.“ Überschattet wurde das Testspiel allerdings von der Verletzung von Stefan Stojanovic, der nach seinem Knöchelbruch gerade erst wieder genesen war und nun wieder verletzt runter musste. Zuvor konnte er sich aber noch als Torschütze zum 3:1 (23.) feiern lassen. Die weiteren Tore für den SCU markierte Florian Grasl (9.) und (42.). Außerdem halfen die Gäste aus Waldperlach einmal per Eigentor (19.) mit.

Noch viel Luft nach oben beim VSST Günzlhofen

Die 1:2 (1:2)-Niederlage beim Kreisliga-Tabellenführer aus Allach stand bereits zur Pause fest. Für den eine Klasse höher spielende VSST Günzlhofen war es nach einer harten Woche der Vorbereitung der erste Test. Durch einen fragwürdigen Handelfmeter, als Edvin Selimovic den Ball aus kurzer Distanz hat die Hand geschossen bekam, ging Allach in Führung. Der ehemalige Brucker und Oberweikertshofener Spieler Uli Fries ließ sich die Chance nicht entgehen. Danach hatte Qendrim Beqiri Pech mit einem Lattenschuss, dann aber traf er doch auf dem engen Kunstrasenplatz zum 1:1-Ausgleich (41.). Doch die Freude währte nicht lange, denn zwei Minuten später geriet der VSST durch Duro Ereiz erneut in Rückstand. Dabei blieb es in der laut VSST-Präsident Mario Küpper sehr chancenarmen Partie bis zum Schlusspfiff. (Dieter Metzler, Thomas Benedikt)