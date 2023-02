SC Unterpfaffenhofen dominiert beim SC Pöcking – SV Planegg verpasst erneut einen Sieg

Von: Michael Grözinger

Der SC Unterpfaffenhofen gewinnt in einem spannenden Spiel beim SC Pöcking © Dieter Metzler

Fußball-Kreisligist SC Pöcking-Possenhofen hat sich im zweiten Testspiel der Wintervorbereitung erneut ordentlich verkauft.

Gegen den von Ex-Coach Franco Simon trainierten Bezirksligisten SC Unterpfaffenhofen-Germering verlor das Team von Trainer Simon Gebhart knapp mit 2:3 (1:2). „Der Gegner war einen Tick besser, aber insgesamt sind wir recht zufrieden.

Wir konnten öfter wechseln als letzte Woche, und alle eingesetzten Spieler haben ihre Sache ordentlich gemacht“, sagte Pöckings Co-Trainer Tobias Luppart. Im ersten Durchgang stand Luppart allein an der Seitenlinie, da Cheftrainer Gebhart wie schon beim Test gegen den SV Bad Heilbrunn in der Innenverteidigung agierte. „Wir haben nicht mehr viele Innenverteidiger, erst recht nach dem Abgang von Josef Hartmann“, erklärte Luppart die Entscheidung.

SC Pöcking-P. – SC U’pfaffenh. 2:3

Die Gastgeber kamen gut in die Partie und eroberten auf dem engen Kunstrasenplatz mehrfach den Ball am gegnerischen Strafraum. „Aus diesen Ballgewinnen hätten wir noch mehr machen können“, monierte Luppart. Dennoch gingen die Gastgeber nach einem weiten Einwurf früh durch Winter-Neuzugang Maximlian Langer in Führung (2.).

Im Verlauf der ersten Halbzeit ließen sich die Hausherren jedoch etwas den Schneid abkaufen und gerieten nach zwei Treffern von Kevin Jurinek (29., 39.) mit 1:2 in Rückstand. Nach sechs Wechseln zur Halbzeitpause hielten die Pöckinger auch im zweiten Durchgang gut mit, verpassten es aber, sich mit dem 2:2-Ausgleichstreffer zu belohnen.

Stattdessen legte Jurinek seinen dritten Treffer nach (69.). Doch die Pöckinger steckten nicht auf, und Markus Schulz konnte immerhin noch auf 2:3 verkürzen (78.). te

Nach drei Testspielen wartet Fußball-Kreisligist SV Planegg-Krailling noch auf den ersten Sieg der Wintervorbereitung. „Jetzt müssen wir dann mal einen einfahren – für das Selbstvertrauen“, sagte Trainer Andreas Budell nach der 2:3-Niederlage gegen den TSV Geiselbullach.

Trotzdem sei er zuversichtlich. Nach zuvor zwei Unentschieden gegen den ESV München-Ost (A-Klasse) und den TSV Allach 09 (Kreisliga) konnte er trotz der ersten Niederlage mit der Leistung seines dezimierten Teams gut leben.

SV Planegg-Krailling – TSV Geiselbullach 2:3

„Drei Gegentore ärgern mich immer, aber wir haben in der Vorbereitung bislang noch nicht so viel Wert auf die Defensive gelegt“, erklärte der SVP-Trainer nach dem Heimspiel gegen einen absoluten Meisterschaftsanwärter der Zugspitz-Kreisliga-Gruppe. Planeggs Fokus lag bislang auf der Offensive – und mit der war Budell großteils zufrieden.

Die Tore erzielten Sergio Orso zum zwischenzeitlichen 1:1 kurz nach der Pause sowie Näther eine Minute vor dem Ende mit dem 2:3-Schlusspunkt. mg