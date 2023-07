SC Olching kommt in Fahrt: Kreisklassen-Neuzugang trifft drei Mal bei zwei Testspielsiegen

Von: Dieter Metzler, Thomas Benedikt

Teilen

Florian Hofmann kam vom SC Gröbenzell. © SC Gröbenzell

Nach Niederlagen zum Vorbereitungsauftakt haben sich der SC Oberweikertshofen und der SC Olching jetzt von ihrer starken Seite präsentiert.

Landkreis - Die Amperstädter setzten sich gegen Wacker München und den SV Pullach durch. Weikertshofen behielt in Geretsried die Oberhand.

Olching testet doppelt binnen 24 Stunden

Gleich zwei Mal durften die Landesliga-Kicker des SC Olching am Wochenende bei Testspielen jubeln. Am Freitagabend bezwangen die Amperstädter den Bezirksligisten FC Wacker München mit 2:1 (0:1). Am Samstag ließ die Truppe von Trainer Andreas Zorn einen 5:0 (3:0)-Auswärtssieg beim Landesligisten SV Pullach folgen. „Es war ein Schritt in die Richtung“, sagt Zorn, der aber auch hinterher schiebt:

„Natürlich ist noch Luft nach oben.“ Bis zum Ligastart in drei Wochen gäbe es noch einige Stellschrauben, an denen man drehen müsse. Gegen den FC Wacker brauchten die Olchinger eine Halbzeit lang, um richtig in Schwung zu kommen. In der 51. Minute glich Neuzugang Florian Hofmann den frühen Rückstand aus (16.). Eine Viertelstunde vor Schluss markierte dann Kapitän Paul Niehaus den 2:1-Siegtreffer (74.).

Keine 24 Stunden später gegen den SV Pullach lief es dann aber von Anfang an. Mit einem Doppelschlag binnen zwei Minuten brachte Marco Kossi die Gäste auf die Siegerstraße (23. und 25.). Vor der Pause sorgte Hofmann mit dem 3:0 für eine Vorentscheidung (40.), in der 74. Minute machte der Neuzugang mit seinem zweiten Treffer den Sack zu. „Ihn zeichnet eine große Torgefährlichkeit bei Standards aus“, sagt Zorn. Den 5:0-Endstand erzielte schließlich Kerem Kavuk nur eine Minute später. Der nächste Test für den SCO steht bereits am heutigen Dienstag (19 Uhr) zu Hause gegen Unterföhring an.

Oberweikertshofen kommt im Schlussspurt zum ersten Sieg

Im zweiten Testspiel bei den Liga-Kollegen aus der Ostgruppe aus Geretsried lief der Ball in den Reihen der Weikertshofener Landesliga-Elf schon deutlich besser als vor einer Woche beim 0:2 gegen den Bayernligisten VfR Garching. Abteilungsleiter Uli Bergmann sprach nach dem 5:2-Sieg von einem verdienten Erfolg. Lediglich das Abwehrverhalten seiner Mannschaft ließe noch zu wünschen übrig. Goalgetter Dominik Widemann brachte den SCO früh mit 1:0 in Führung. Nach dem Ausgleich feierte Jugendspieler Marko Zec mit dem Treffer zum 2:1 einen gelungenen Einstand.

Mitte der zweiten Halbzeit musste die Elf von Neutrainer Pablo Pigl das 2:2 hinnehmen. In der Schlussviertelstunde aber dominierte der SCO. Nach einem Freistoß von Lukas Kopyciok traf Fabio Meikis zum 3:2, der wenig später mit dem 4:2 praktisch den Sack zu macht. Den Schlusspunkt setzte Dominik Danowski mit dem Tor zum 5:2-Endstand. Weiter geht es für die Pigl-Elf am Freitagabend. Um 19 Uhr wird die Generalprobe beim VfB Hallbergmoos für das zwei Tage später stattfindende Sparkassenpokalfinale in Moorenweis angepfiffen. (Thomas Benedikt, Dieter Metzler)