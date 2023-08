Todesstoß für Oberweikertshofen in der Nachspielzeit

Von: Dieter Metzler

Oberweikertshofens Torwart Lukas Schneider bekam den Ball nicht zu fassen – und es stand 1:0 für Durach. © Peter Weber

Auch nach dem vierten Spieltag steht der SC Oberweikertshofen noch ohne Sieg da. In der Nachspielzeit kassierte die Mannschaft das entscheidende Tor.

Oberweikertshofen – Es war die zweite Heimpsielniederlage für den SC Oberweikertshofen: In der Nachspielzeit verlor die Elf von Spielertrainer Pablo Pigl am Samstagnachmittag vor 180 Zuschauern mit 1:2 Toren gegen den VfB Durach. Nach einem 0:0 in Bobingen und drei Niederlagen in Folge steht Weikertshofen nun auf dem ersten Abstiegsplatz.

Nach der erneut sehr bitteren Niederlage konnte Pigl nach dem Spiel nur noch mit dem Kopf schütteln. In einer ausgeglichenen ersten Halbzeit sah er Durach nur bei Standards wirklich gefährlich. Dafür erhielt Co-Trainer Alex Greif nach einer knappen halben Stunde die bis dahin dickste Chance für Weikertshofen. Freistehend hatte er das ganze Tor vor sich, setzte das Leder jedoch neben den Pfosten ins Toraus.

Die Strafe folgte auf dem Fuß. Einen Freistoß bekam SCO-Keeper Lukas Schneider nicht wirklich zu fassen, und der Ball von Jürgen Piller landete zum 0:1 im Tor (33.). Mit dem knappen Rückstand wurden die Seiten gewechselt. Auf den Rängen rätselten derweil in der Halbzeitpause die Weikertshofener Fans, was denn mit der Mannschaft los sei. „Da stehen doch die gleichen Spieler auf dem Platz, wie in der vergangenen Saison.“

In den zweiten 45 Minuten konnte sich Weikertshofen besser in Szene setzen. Alle spürten, dass sich die Mannschaft vehement gegen die erneute Niederlage wehrte. Als dem eingewechselten Kilian Lachmayr der 1:1 Ausgleich (76.) gelang, ging ein Ruck durch die gesamte Mannschaft. Bis zum tragischen 1:2 (93.) durch Durachs Tim Seefried setzte der SCO die Gäste zwar schwer unter Druck und kam dabei zu vier glasklaren Chancen durch Maxi Schuch, Fabio Meikis und Dominik Danowski. Aber vor dem gegnerischen Tor fehlte die letzte Konsequenz. Auch einen Elfmeter hätte der SCO erhalten können, als Meikis zu Fall gebracht wurde.

„Ich bin natürlich sehr enttäuscht, weil wir in der Schlussphase dem ersten Sieg extrem nahe waren“, so Pigl. Nach wie vor sei die Fehlerquote hinten wie vorne einfach viel zu groß, resümierte Abteilungsleiter Uli Bergmann die 90 Minuten. „Trotz des schlechten Starts werden wir aber nicht in Hysterie verfallen.“ Die elf plus vier Spieler müssen es am Mittwochabend ein weiteres Mal in Gilching versuchen, so Bergmann. „Wir haben bewusst zu Beginn der Saison auf weitere Neuzugänge verzichtet, da wir auf die eingespielte Formation gebaut haben.“

