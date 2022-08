Geiselbullach-Keeper schießt das Tor des Monats: Abschlag-Treffer im TV ausgezeichnet

Unter Sportgrößen: Stefan Held (3.vl.) mit (v.l.) Dieter Nüssing, Hermann Gerland und Markus Othmer. © Blickpunkt Sport

Große Ehre für Stefan Held. Der Torwart des TSV Geiselbullach traf im Erdinger Meister-Cup per Abschlag. Und erhält im TV die Auszeichnung „Bayern-Treffer“ des Monats.

Geiselbullach – Es läuft gerade für die Kreisligisten vom TSV Geiselbullach. Der Aufsteiger rockt die Liga mit vier Siegen in vier Spielen. Und nun hat noch Trainer Stefan Held, der gleichzeitig der Torwart der Mannschaft ist, einen draufgesetzt: Sein Abschlag beim „Erdinger Meister-Cup 2022“, der ohne Umwege im gegnerischen Kasten landete, wurde zum „Bayern-Treffer“ des Monats Juli gekürt.

In der Blickpunkt-Sport-Sendung des Bayerischen Fernsehens am Sonntag bekam er nun die Auszeichnung überreicht.

Drin ist er: Stefan Held bejubelt seinen Treffer per Abschlag. © Screenshot BFV Youtube

Gerechnet hat er damit nicht. „Ich war von den ganzen Bewerbern der klassenniedrigste.“ Unter anderem zwei Landesliga-Feldspieler und einer sogar aus der Regionalliga schienen eine zu starke Konkurrenz. So sagte Held, als die Stimmabgabe noch nicht abgeschlossen war: „Als Torwart ist es allein schon ein Gewinn, überhaupt in so eine Nominierung zu rutschen.“

Gelandet ist er dann aber tatsächlich auf Platz eins. „Ein Supergefühl, als ich das erfahren habe.“ Spontan lud er die ganze Mannschaft zu einem Grillabend auf der heimischen Terrasse ein. „Das Kaltgetränk hat sich jeder verdient“, sagt Held ganz in Trainermanier. „Jeder hat seinen Anteil am Abschneiden und auch an so einem Erfolg.“

Persönlich hat Held den Auftritt bei „Blickpunkt Sport“ genossen. Natürlich sei er am Anfang ein wenig nervös gewesen. „In der Kreisliga hat man so was ja nicht alle Tage.“ Doch Clublegende Dieter Nüssing aus Nürnberg und Kulttrainer Hermann Gerland, seit September 2021 immerhin Assistenztrainer der deutschen U21-Nationalmannschaft, seien Supertypen. „Für die war ich auf Augenhöhe mit Bundesliga“, schwärmt Held.

Und die Auszeichnungsreise muss noch nicht zu Ende sein. Denn der 27-jährige Keeper könnte es noch ins „Aktuelle Sportstudio“ schaffen. Dort hat man mit solch spektakulären Treffern zumindest eine kleine Chance, mal gegen einen Bundesligaprofi auf die Torwand zu kicken. Extra trainieren würde er dafür wohl nicht, so Held. Aber bei einer Challenge beim „Erdinger Meister-Cup 2022“ habe er das mit der Torwand schon mal getestet: drei Treffer bei sechs Versuchen. „Könnte also was gehen“, sagt Held und lacht. (Hans Kürzl)