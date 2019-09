Trotz zahlreicher Chancen keine Tore beim FC Weil

„Wir sind einfach zu jung“

So recht wusste Robert Heiß nicht, was er mit der torlosen Nullnummer seines SC Maisach beim FC Weil anfangen sollte.

Maisach – „Wir sind einfach zu jung“, meinte der SC-Coach schließlich. Und weiter: „Weil hat sich in seiner eigenen Spielhälfte verschanzt und die Bälle nur rausgeschlagen. Wir haben kein echtes Mittel dagegen gefunden. Uns fehlt einfach die letzte Cleverness.“ Zu ungeduldig spielte der SC Maisach. Und wenn man sich dann doch mal durchgearbeitet hatte, wurden die Chancen zu leichtfertig vergeben.

So schob Nico Riedl nach 16 Minuten das Spielgerät freistehend am Tor vorbei. Immanuel Hartmann überlupfte nach 64 Minuten Weils Keeper Johann Schmiddunser, der Ball landete aber auf dem Tor. Da auch Weil seine Chancen hatte, war Heiß dann doch irgendwie zufrieden. Frei nach Oliver Kahn sagte der 50-Jährige: „Wir müssen immer weiter machen.“ Mit der bisherigen Punktausbeute (zehn) sieht Heiß dann auch ihr Soll erfüllt. Am kommenden Sonntag kommt der TSV Moorenweis zum Derby ins Grubenstadion. ds