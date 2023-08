Der SC Gröbenzell mausert sich zum Totopokal-Spezialisten: „Leidenschaftlich gekämpft“

Von: Thomas Benedikt

Das Nachsehen im Endspiel der Nord-Gruppe hatte der Kreisligist aus Geiselbullach (in Weiß). © Peter Weber

Der SC Gröbenzell setzt zu seinem nächsten Totopokal-Lauf an. In der vergangenen Saison stand man Zugspitz-Finale, jetzt in der Zugspitz-Hauptrunde.

Gröbenzell – Im Nord-Endspiel setzten sich die Blau-Schwarzen vom SC Gröbenzell mit 2:1 (0:0) gegen den TSV Geiselbullach durch. „Ärgerlich“, fasste TSV-Spielertrainer Stefan Held das Ausscheiden seines Teams zusammen. „Wir haben aus unserer Überlegenheit im Spiel nichts gemacht.“ Man habe eine Vielzahl an Chancen nicht nutzen können, während Gröbenzell durch Lysander Weiß (75.) seinen einzigen Abschluss in einen Treffer ummünzte. Für Geiselbullach hatte zuvor Lukas Bründl (69.) getroffen.

Die Entscheidung brachte schließlich ein Eigentor in der Nachspielzeit. Geiselbullach vertändelte nach eigenem Einwurf den Ball. Gröbenzell griff über die rechte Seite an und nach einer scharfen Flanke konnte TSV-Kapitän Sebastian Schäfer nicht mehr ausweichen, sodass er das Spielgerät mit der Hüfte unglücklich über die Linie bugsierte.

Ein bisschen glücklich sei der Sieg schon gewesen, sagte deshalb auch SCG-Trainer Daniel Sy. Es hätte nicht viel gefehlt und die Partie wäre ins Elfmeterschießen gegangen. „Und dann ist es ein reines Glücksspiel.“ Gerade die erste Halbzeit hätte den Geiselbullachern gehört. „Aber im zweiten Durchgang konnten wir dann besser dagegen halten.“ Den Einsatz der Gröbenzeller lobt auch Stefan Held. „Sie haben leidenschaftlich gekämpft und diszipliniert verteidigt.“ (Thomas Benedikt)