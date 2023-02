Olchings meistert nächste Hürde im Totopokal: Zwei frühe Treffer machen alles klar

Von: Dieter Metzler

Einen Schritt schneller waren die in Blau spielenden Olchinger. © Dieter Metzler

Der SC Olching gewann in der zweiten Qualifikationsrunde des Totopokal-Wettbewerbs 2023/24 gegen den TSV Brunnthal am Ende verdient mit 2:0.

Olching – Olchings Cheftrainer Martin Buch sprach nach dem Spiel von einer gelungenen Generalprobe für den am Samstag beginnenden Rückrundenstart in der Landesliga Südwest, wenn die Olchinger den SV Mering (Anstoß 14 Uhr) im Amperstadion empfangen.

Gegen das Ligaschlusslicht der Südostgruppe übernahmen die Olchinger vor 40 Zuschauern von Beginn an das Kommando. Belohnt wurde der engagierte Auftritt durch zwei Treffer von Gottfried Agbavon. Der Stürmer des SCO profitierte in der vierten Minute von einem Missverständnis in der Brunnthaler Abwehr, als Kapitän Simon Neulinger und Torwart Maximilian Geisbauer zusammenrumpelten. Sehenswert und gekonnt legte der Torschütze zehn Minuten später im Anschluss an einen Eckstoß nach, als er völlig alleinstehend fünf Meter vor dem Tor den Ball mit der Hacke ins Tor befördern konnte. Sichtlich angeschlagen lief bei den Gästen in der Folge nichts zusammen. Die Buch-Elf beherrschte Ball und Gegner, die Abwehr agierte kompromisslos und mit dem Olchinger Forechecking hatte Brunnthal seine liebe Mühe. Der 2:0-Pausenstand ging vollauf in Ordnung.

Auch in den zweiten 45 Minuten dominierten die Gastgeber. Filip Vnuk und Marco Kossi hätten den Spielstand um zwei weitere Treffer ausbauen können, aber sie ließen ihre Chancen liegen. Nach gut einer Stunde wechselte Buch kräftig durch, ohne dass der Spielfluss verloren ging. „Es war eine geschlossene Mannschaftsleistung, jeder hat seine Sache ordentlich gemacht“, meinte Buch nach dem Abpfiff. Das ursprünglich für den 26. Februar terminierte Sparkassenpokalspiel gegen den VSST Günzlhofen wurde auf den 15. März festgelegt. (Dieter Metzler)