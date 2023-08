Totopokal-Aus: Olching unterliegt Schwabing im Elfmeterschießen - „Nicht ganz unglücklich darüber“

Von: Thomas Benedikt

Banipal Alskandar, SC Olching. © SC Olching

Die Reise des SC Olching im Totopokal ist zu Ende. Die Landesliga-Truppe von Trainer Andreas Zorn zog gegen den FC Schwabing den Kürzeren.

Olching – Nach einem 1:1 in der regulären Spielzeit bewiesen die Kicker aus der Landeshauptstadt im Elfmeterschießen die besseren Nerven. Die Schwabinger verwandelten vier Versuche, den Amperstädtern gelangen nur drei Treffer. „Am Ende des Tages war es ein ausgeglichenes Match“, sagt Zorn. Das Remis nach 90 Minuten sei leistungsgerecht gewesen. „Und Elfmeterschießen ist dann halt ein Lotteriespiel.“

Trainer Andreas Zorn rotiert auf einigen Positionen

Die Amperstädter, die im Zuge ihrer bereits zweiten englischen Woche in Folge auf einige Positionen rotierten, erwischten den besseren Start in die Partie. Zwischenzeitlich ließen sie die Gastgeber gar nicht mehr aus deren Strafraum raus. Allein sieben Ecken für den SCO zwischen der 20. und 30. Minute sprechen eine deutliche Sprache. Nur ein Tor sprang nicht dabei heraus.

Das sollte sich wenige Minuten später ändern. Olchings Stürmer Kerem Kavuk tauchte allein vor Schwabings Keeper Valentin Meyer auf und wurde dabei vermeintlich gefoult, wie Zorn berichtet. Doch die Pfeife des Schiedsrichters blieb stumm. Stattdessen schnappte sich Banipal Alskandar den freien Ball und beförderte ihn zur Führung in die Maschen (37.).

Vierte englische Woche in Folge hätte beim Weiterkommen gedroht

Und genau 50 Minuten lang konnten die Olchinger den knappen Vorsprung in der insgesamt chancenarmen Begegnung verteidigen – bis Schwabings Khareem Zelmat ein Flanke herunter pflückte, sich um die eigene Achse dreht und zum Ausgleich einschoss (87.). Es kam zum Elfmeterschießen – mit dem bekanntlich schlechteren Ende für den SCO.

Das Pokal-Aus sieht der Olchinger Coach mit einem lachenden und einem weinenden Auge. „Natürlich sind wir dort hingefahren, um zu gewinnen“, sagt Zorn. Im Falle des Weiterkommens wäre die nächste Partie aber bereits in der übernächsten Woche angestanden. Es wäre die vierte englische Woche in Folge für die Amperstädter gewesen – und das zum Saisonauftakt. „Von daher sind wir auch nicht ganz unglücklich darüber“, so der SCO-Trainer. (Thomas Benedikt)