Totopokal im Zugspitz-Kreis: Der Geiselbullach folgt dem SC Gröbenzell ins Nord-Finale

Maximilian Öttle und Michael Scharpf sind die Wegbereiter

Von Thomas Benedikt schließen

Jetzt steht das Nord-Finale des Totopokals im Zugspitz-Kreis fest. Der SC Gröbenzell empfängt in einer Woche den TSV Geiselbullach.

Landkreis - Nachdem sich am Dienstagabend bereits der SC Gröbenzell souverän in die Endrunde gespielt hatte, zog der TSV Geiselbullach am Mittwochabend nach.

Gröbenzell schenkt Pentenried sechs Stück ein

Der Toto-Pokal und der SC Gröbenzell passen offensichtlich perfekt zusammen. In der vergangenen Saison schafften es die Gröbenzeller bis ins Zugspitz-Finale, wo sie dem FC Penzberg unterlagen. Und jetzt schicken sie sich an, diesen Lauf zu wiederholen. Immerhin haben sie es mit dem überzeugenden 6:1 (3:0)-Erfolg gegen den TSV Pentenried schon einmal ins Nord-Finale des Zugspitz-Kreises geschafft. Schon zur Pause war das Duell mit Pentenried so gut wie entschieden. Ein Doppelpack von Maximilian Öttle (16. und 37.) sowie ein Tor von Nicolas Felser brachten den SCG auf die Siegerstraße. Nach Wiederanpfiff trafen dann Andreas Groß (49. und 70.) und nochmals Öttle (72.).

Scharpf-Doppelpack entscheidet Partie

Mit 2:0 (0:0) setzte sich die Kreisliga-Truppe aus Geiselbullach beim Kreisklassisten TSV Alling durch. Mann des Tages war Geiselbullachs Michael Scharpf. Er steuerte beide Tore zum Halbfinalsieg bei. Zum ersten Mal war der 23-jährige Mittelfeldmann in der 49. Minute erfolgreich. Knapp 20 Minuten später sorgte er dann per Elfmeter für die Vorentscheidung (68.). Das Endspiel beim SC Gröbenzell findet in einer Woche statt. Am Mittwoch, 9. August, wird die Partie auf der Anlage an der Wildmoosstraße um 19.30 Uhr angepfiffen. (Thomas Benedikt)