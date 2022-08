Totopokal: Geiselbullach und Gröbenzell ziehen ins Gruppenfinale ein

Auch in den Zweikämpfen wurde der TSV Geiselbullach (weiße Trikots) seiner Favoritenrolle beim FC Emmering gerecht. © Dieter Metzler

Es war nicht der Tag der Gastgeber: In beiden Totopokal-Halbfinals der Zugspitze-Gruppe Nord setzten sich die Gastmannschaften durch.

Landkreis – Das Finale im Toto-Pokal in der Spielgruppe Nord bestreiten der SC Gröbenzell und der TSV Geiselbullach. Die beiden Mannschaften setzten sich am Mittwochabend in den Halbfinals durch. Gröbenzell gewann mit 2:1 bei der SG Söcking und Geiselbullach besiegte im Hölzlstadion den FC Emmering mit 3:0. Den Termin für das Finale hat Spielleiter Bernd Reiser noch nicht festgelegt.

SG Söcking - SC Gröbenzell 1:2 (1:1)

Es sei sehr schwierig gewesen, von hinten herauszuspielen, berichtet Gröbenzells Trainer Deniz Yildirim. Denn die Gastgeber hielten dicht gestaffelt dagegen. Schließlich gelang Maximilian Öttle die verdiente Führung für die Gröbenzeller, als er ein Zuspiel von Benni Lang verwertete. Doch kurz vor der Pause unterlief der SCG-Abwehr ein individueller Fehler und Söcking kam durch Kapitän Dominik Schäffler zum Ausgleich.

Auch in den zweiten 45 Minuten war der SCG spielbestimmend und nach einer Ecke von Lukas Schuhmann fälschte Söckings Lennard Dörr den Ball ins eigene Tor ab. Benedikt Lugmayr hätte gar auf 3:1 erhöhen müssen, aber er ließ die hundertprozentige Chance, die Philip Schmid vorbereitet hatte, ungenutzt. „Insgesamt ein verdienter Sieg“, resümiert Yildirim. „Die Gastgeber hatten im zweiten Durchgang keine zwingende Chance mehr.“

FC Emmering - TSV Geiselbullach 0:3 (0:2)

Seiner Favoritenrolle wurde der TSV Geiselbullach in Emmering vollauf gerecht. Nach einem ersten Warnschuss von Emmerings Kristian Paluca erzielte TSV-Stürmer Maximilian Blum frühzeitig das 1:0. Eine kleine Vorentscheidung bahnte sich bereits nach einer Viertelstunde an, als Felix Thurner nach einem Einwurf mit einem Schlenzer das 2:0 für die Gäste erzielte.

In der kampfbetonten, aber fairen Auseinandersetzung mit wenigen Chancen auf beiden Seiten fiel kurz nach dem Wiederanpfiff durch Oliver Plabst das 3:0. TSV-Trainer Stefan Held freute sich über die konsequente Chancenverwertung und auch, dass sich mit Jannik Schmid, Matthias Bründl und Torschütze Oliver Plabst drei Spieler aus der zweiten Mannschaft für höhere Aufgaben empfahlen. „Der Sieg geht in Ordnung. Wir haben bis auf eine Chance in den zweiten 45 Minuten nichts mehr zugelassen“, so Held. (Dieter Metzler)