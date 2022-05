Unterpfaffenhofen chancenlos gegen Peiting im Finale des Totopokals

Sieger und Besiegte: Die Peitinger (blaue Trikots) waren eine Nummer zu groß für den SC Unterpfaffenhofen. © Roland Halmel

Mit einer verletzungsbedingten Notelf ist der SC Unterpfaffenhofen chancenlos in Peiting und unterliegt mit 0:4.

Germering – Mit 0:4 (0:2) hat der Bezirksligist SC Unterpfaffenhofen das Zugspitz-Finale des Totopokals gegen den eine Klasse tiefer spielenden TSV Peiting verloren. Rund 200 Zuschauer, darunter zehn Anhänger des SCU, verfolgten die Partie in Peiting. „Ich habe gewusst, dass es so kommen wird“, meinte SCU-Trainer Franco Simon, nachdem er nur mit einer Notelf in Peiting auflaufen konnte.

Die Leistung der Gastgeber will der SCU-Coach deswegen aber nicht schmälern. „Peiting hat es gut gemacht und verdient gewonnen“, so Simon nach den 90 Minuten. „Unser Fokus liegt klar auf dem Spiel am Dienstagabend in Neuried, wo wir ein weiteres Endspiel um den Klassenerhalt bestreiten.“

Ehemaliger Torwart musste als Verteidiger aushelfen

Kreisspielleiter Heinz Eckl sei allerdings froh gewesen, dass der SCU das Finale nicht abgesagt habe, was laut Simon bei den Unterpfaffenhofenern durchaus rüberlegt wurde. „Aufgrund unserer langen Verletztenliste hätten wir halt die A-Klassen-Begegnung gegen Pentenried verlegt, um eine Chance auf dieses Highlight zu haben“, erklärte Simon die prekäre Lage, in der sich die Upfer Buam befanden. Nachdem die Verlegung aber abgelehnt worden war, musste bei den Unterpfaffenhofenern der ehemalige Torwart Christian Kornelson als Verteidiger aushelfen. Ebenso einspringen mussten Felix Schimpfermann, der am Samstag seinen 18. Geburtstag feierte und Julian Bergen – beides A-Junioren, die tags zuvor um 20 Uhr noch ein Spiel bestritten hatten.

Ein frühes Tor durch Christoph Hertl (5.), sowie nach Ansicht von Simon, eine fragwürdige Elfmeter-Entscheidung, die durch Christoph Enzmann zum 2:0 führte (22.), brachten den Tabellenzweiten der Kreisliga frühzeitig auf die Siegerstraße. Mit einem Doppelschlag von Benedikt Multerer (63.) und Matthias Lotter (66.) war das Spiel dann endgültig entschieden. Der Sieger durfte 1350 Euro als Prämie in Empfang nehmen, die Verlierer immerhin noch 250 Euro. (Dieter Metzler)