Trotz Kantersieg: Jesenwangs Wunder bleibt aus

5:0-Erfolg gegen Haspelmoos

von Dirk Schiffner schließen

Trotz des abschließenden 5:0 (3:0)-Heimsieges gegen den SV Haspelmoor begleitet der TSV Jesenwang die Nachbarn vom SV Kottgeisering in die B-Klasse.

Das Wunder ist ausgeblieben. Dafür darf scih die dritte Garde des SC Oberweikertshofen nach dem 5:2 (2:2)-Derbysieg beim SV Mammendorf II über den Liga-Erhalt freuen.

Ihre Pflicht haben die Jesenwanger jedenfalls. Bereits zur Pause war der Sieg in trockenen Tüchern. Lukas Stangl schoss nach 26 Minuten in Führung heraus, Philipp Bichl (39./77.), Michael Rau (45.) und Michael Drexler (89.) legten ach. Doch da war der Abstieg bereits besiegelt. Denn die Weikertshofener gaben sich zur gleichen Zeit in Mammendorf keine Blöße. Robert Kiefl traf nach sieben Minuten zur Führung. Per Doppelschlag drehten Marcel Wupperfeld und Fabian Sauer zwar die Partie. Doch die Führung währte nur fünf Minuten, dann glich Martin Gschwandtner zum 2:2 aus. „Oberweikertshofen legte den größeren Willen an den Tag“, meinte Mammendorfs Teamsprecher Robert Böck. Kiefl (56.) und Gschwandtner (71.) sorgten für klare Verhältnisse.

Die Schlusspunkte waren den Spielertrainern vorbehalten. Luis Huber erzielte nach 85 Minuten für den SC den letzten Saisontreffer. Und Mammendorfs scheidender Spielertrainer Lars Schulz wurde bei seiner Auswechslung mit Standing Ovations bedacht. ds