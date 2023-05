TSV Alling pirscht sich an die Verfolger ran – Luft für SV Haspelmoor immer dünner

Teilen

Sebastian Kiffer freute sich über einen Sieg. © TSV Alling

In der Meisterrunde bleiben die Gilchinger unangefochten auf Tabellenplatz eins. Verfolger Moorenweis kann nach dem Remis in Emmering nur einen Punkt holen.

Landkreis – Alling leistet Wiedergutmachung nach der Pleite in Moorenweis und schiebt sich an die Verfolger heran. Für Haspelmoor wird es langsam eng. Es müssen dringend Punkte her.

Meisterrunde A

TSV Gilching II - SC Gröbenzell 0:0 (0:0) – Mit einem achtbaren Remis ziehen die Gröbenzeller Gäste beim Spitzenreiter Gilching ab. „Es war ein ausgeglichenes und schönes Spiel“, so Trainer Deniz Yildirim, der mit einem ziemlich ersatzgeschwächten Team antreten musste. „Wir sind sehr glücklich mit dem einen Punkt“, so der Gröbenzeller Coach. Kommenden Sonntag erwartet der SCG zuhause den TSV Moorenweis.

FC Emmering - TSV Moorenweis 0:0 (0:0) – Der Zweite gegen den Dritten und beide nur einen Punkt auseinander - da wurde schon ein heißer Kampf erwartet. Am Ende stand nur ein torloses Unentschieden zu Buche. Für die Gastgeber aus Emmering eher enttäuschend, da man an Moorenweis nicht vorbeikommt. „Es war ein leistungsgerechtes Unentschieden’“, so Emmerings Trainer Daniel Stapfer. Ein besonderes Spiel sei es jedoch nicht gewesen. „Beide Teams haben auf Sicherheit gespielt, so wurde es ein Mittelfeld-Geplänkel, das aber sehr intensiv und umkämpft war.“ Viele Zweikämpfe und etliche Gelbe Karten waren die Folge dieser Spielweise – für beide Seiten. Ernsthafte Chancen hatten sich vielleicht ein bis zwei ergeben, aber daraus wurde nichts. „Der eine Punkt hilft Moorenweis mehr als uns“, resümierte Stapfer. Kommenden Sonntag müssen die Emmering in Alling antreten.

TSV Alling - TSV Oberalting 4:0 (2:0) – Nach der bitteren 0:4-Niederlage gegen Moorenweis hatte das Team von Coach Sebastian Kiffer diesmal das Schlusslicht aus Oberalting zu Gast am Starzelbach. diesmal lief es deutlich besser für die Allinger. „Von der ersten bis zur letzten Minute eine sehr, sehr gute Leistung“, lobte der TSV_Trainer. Und diesmal auch mit vielen Toren auf der richtigen Seite, wie der Coach schmunzelte. Tobias Suarez Kandler eröffnete den torreigen mit seinem Treffer zum 1;0 für Alling (14.). Lukas Lindemiller erhöhte noch vor der Pause auf 2:0 (34.). Auch nach dem Wiederanpfiff hatte Oberalting überhaupt nichts zu melden gegen die stark aufspielnden Allinger. Till Steinert schob zum 3;0 ein (52.). Felix Schlick setzte mit seinem Tor zum 4:0 den sehenswerten Schlusspunkt unter eine starke Partie der Hausherren (60.).

Abstiegsrunde E

SC Olching II - SV Igling 0:2 (0:1) – Auch daheim wurde es jetzt nichts mit einem Sieg für Olching. Das Team von coach Alexander Bayer unterlag vor heimischem Publikum. Dabei war es nicht so, dass die Gäste deutlich besser waren als die Olchinger. „Wir haben gerade zu viele entscheidende Phasen im Spiel, in denen wir nicht konsequent genug agieren“, so der Trainer. Chancen hatte es durchaus gegeben, doch die Gastgeber machten nichts draus. So konnten die Gäste mit einem 1:0-Vorsprung in die Kabine gehen und diesen nach dem Seitenwechsel noch auf 20: ausbauen. Zum nächsten Spiel müssen die Olchinger in Inning antreten.

SV Inning - FC Puchheim 1:1 (1:1) – Zwei der torgefährlichsten Mannschaften trafen aufeinander, am Ende waren es aber nur zwei Tore, die die Zuschauer zu sehen bekamen. Der Start für die Puchheimer Gäste war rundum gelungen in diese Partie. Yanik Lutz hatte nach einer guten Viertelstunde per Strafstoß für die frühe Führung der Puchheimer gesorgt. Doch die Gastgeber glichen kurz darauf aus. ein zu kurzer Rückpass zum eigenen Keeper, den der Stürmer der Inninger natürlich annahm und zum 1,.1 verwandelte. Nach dem Seitenwechsel hatte Puchheims Coach Erol Serter etliche Chancen seiner Elf gezählt auf den erneuten Führungstreffer. „Wir hatten sieben sehr, sehr große Chancen und haben uns aber leider nicht belohnt für das gute Spiel.“ Am Ende blieb es bei dem Remis und dem einen Punkt für die Puchheimer.

Abstiegsrunde I

SV Wielenbach - SV Haspelmoor 3:0 (1:0) – Für Haspelmoor wird die Luft im Abstiegskampf immer dünner. Allerdings hatte die elf von Coach Jürgen Schamberger mit Wielenbach auch den Spitzenreiter der Runde als Gegner. Und der ließ keine Federn - im Gegenteil. Die Gastgeber vom SV schoben in der ersten Hälfte nach weniger als einer halben Stunde zum 1:0 ein (24.) und setzten nach dem Seitenwechsel noch zwei weitere Tore drauf (70./72.). (gog)