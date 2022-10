Chaos beim TSV West: Drei Rücktritte aus Vorstand – Spieler streiken vor Pokalspiel

Da herrschte noch Aufbruchstimmung: Nach ihrer Wahl lachten (v.l.) Andreas May, Sonja May, Quirin Förster, Peter Teufel sowie die mittlerweile zurückgetretenen Progon Leci und Meltem Yildiz in die Kamera. ARchivFoto: Dieter Metzler

Kapitän beklagt gebrochenes Versprechen

Von Dieter Metzler schließen

Wests Präsident Andreas May ist wahrlich nicht zu beneiden. „Die Arbeit im Verein habe ich mir so nicht vorgestellt“, stöhnt der Vorsitzende des Brucker Vereins.

Fürstenfeldbruck – Seit knapp 100 Tagen steht Mayer beim TSV Fürstenfeldbruck in der Verantwortung. „Dass es nicht einfach werden würde schon allein wegen der Verzögerungen mit der Bezugsfertigkeit unseres neuen Sportzentrums, damit kam ich ja noch leben“, sagt May.

„Geschockt bin ich aber wie alle anderen auch, dass die Fertigstellung mit zwei Millionen Euro deutlich teurer geworden ist.“

May rechnet nun erst Ende Januar/Anfang Februar mit einem Umzug von der Vereinshütte im jetzigen Domizil in die neue Anlage. Vorher kann dort weder trainiert noch gespielt werden, so der TSV-Präsident.

TSV Fürstenfeldbruck West: Drei Vorstandsmitglieder treten zurück – Gründe unbekannt

Zusätzlich bedrücken May aber jetzt noch andere Sorgen. Mit dem 2. Vorsitzenden Progon Leci, Jugendleiterin Meltem Yildiz und der stellvertretenden Kassierin Irina Balschuweit sind in der vergangenen Woche drei Vorstandsmitglieder zurückgetreten. Leci wollte sich zu seinem Rücktritt nicht äußern. „Ich möchte dem Verein nicht schaden, deshalb werde ich über meine Beweggründe öffentlich nicht sprechen.“ Ähnlich äußerte sich Jugendleiterin Meltem Yildiz, die ihren Rücktritt auch gegenüber der Vorstandschaft ohne Angabe von Gründen vollzog.

Streik vor Pokalspiel: Mannschaft solidarisiert sich mit zurückgetretenen Vorstandsmitgliedern

Wie es insgesamt derzeit um die Stimmung im Verein bestellt ist, das demonstrierten die Fußballer der ersten Mannschaft am vergangenen Dienstagabend. Die Elf um Spielführer Muzzi Gür überraschte im Sparkassencup die knapp 60 Zuschauer sowie Präsident May und die Gäste-Elf VSST Günzlhofen mit einem fünfminütigen Streik zu des Spielbeginn. Dabei handelte es sich um eine konzertierte Aktion der Mannschaft, die sich mit den zurückgetretenen Vorstandsmitgliedern solidarisch erklären wollte. Spielführer Gür dazu: „Wir, die Mannschaft, wissen von nichts. Uns gegenüber hat der Vorstand nichts über die Rücktritte gesagt. Wir vermissen die Transparenz, die bei der Jahreshauptversammlung noch so vollmundig versprochen wurde.“

„Mit solchen Aktionen ist niemandem geholfen“, sagt Präsident May. Das sei grob vereinsschädigend. „Ich werde mit der Mannschaft darüber reden, was diese Aktion bezwecken sollte.“ (Dieter Metzler)