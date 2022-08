Trainer-Rochade beim TSV West: Ehemaliger Leitl-Co übernimmt erste Herren

Tobias Masuch: War einst Co-Trainer unter Stefan Leitl im NLZ des FC Ingolstadt und übernahm nun die erste Mannschaft des TSV Fürstenfeldbruck West. © TSV Fürstenfeldbruck West

Nach dem enttäuschenden Saisonstart des TSV Fürstenfeldbruck West hat der Vorstand reagiert und das Trainerteam der Herren-Mannschaften umorganisiert.

Fürstenfeldbruck - Tobias Masuch, bisher Coach des C-Klassen-Teams, übernimmt das Traineramt der ersten Mannschaft. Der 33-jährige Masuch ist im Besitz des Trainerscheins und blickt auf Erfahrungen als Co-Trainer unter Stefan Leitl beim U17-Bundesligisten des FC Ingolstadt zurück.

Bei West wird Masuch von Tomas Ilic als Co-Trainer und Wolfgang Mühlbauer als Torwarttrainer unterstützt. Und der Wechsel scheint gefruchtet zu haben. Denn am Wochenende gewannen die Brucker mit 5:1 das Kellerduell gegen Maisachs zweite Mannschaft. Die zweite Mannschaft der Westler übernehmen Siegfried Groß und der bisherige Trainer der ersten Mannschaft, Uwe Blaß, der sich zugleich als Spielertrainer auf seinen Trainerlehrgang in der Sportschule Oberhaching vorbereitet. In der C-Klasse 2 stehen die Brucker mit zehn Punkten aus vier Spielen an der Tabellenspitze. Am Wochenende feierte die Mannschaft einen knappen 6:5-Erfolg bei der zweiten Garde des TSV Pentenried. (dm)