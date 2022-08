Der TSV Fürstenfeldbruck West setzt nach seinem Seuchenjahr auf die Jugend

Eine Saison im freien Fall liegt hinter dem TSV Fürstenfeldbruck West (lila Trikots). © Peter Weber

Eine katastrophale Saison liegt hinter dem TSV Fürstenfeldbruck. Nach dem Abstieg aus der Kreisklasse will der Verein jetzt einen Neuanfang wagen.

Fürstenfeldbruck – Wenn am Sonntag, 15 Uhr, der Absteiger TSV Fürstenfeldbruck West zum Saisonauftakt auf den Aufsteiger SC Malching trifft, soll vor allem eines endgültig abgehakt sein: die Seuchen- und Schießbudenrunde des vergangenen Spieljahres. 155 Treffer hatte man da kassiert, fast sechs je Partie.

Bisweilen war es für die Brucker schon ein Erfolg, nicht zweistellig verloren oder ein Ehrentor zwischen den Trefferreigen des Gegners gemogelt zu haben. Tiefpunkt war ein 0:16 gegen den SC Weßling Ende September 2021, schon die dritte zweistellige Niederlage der Saison. Zu jenem Zeitpunkt hatte West bereits seinen Coach ausgetauscht: Uwe Blaß hatte Peter Gschwandtner abgelöst. Doch das Problem blieb, dass immer wieder gleich mehrfach Spiele aus der B-Klassentruppe aushelfen mussten und oft hoffnungslos überfordert waren. „Es wird in dieser Saison ein harter Weg für uns“, sagte Blaß immer wieder. „Das wissen wir alle. Aber wir werden nicht aufgeben und die Saison durchziehen.“

Gegen Germering gelang der einzige Saisonsieg

Dennoch stellte sich das Team Woche für Woche der Konkurrenz, zeigte Moral. Und man hatte es seit Mitte Oktober, also knapp nach der höchsten Pleite, selbst in der Hand die Liga zu erhalten. Mit 3:2 war der erste Sieg gelungen, gegen den ähnlich schwächelnden SV Germering. West hatte die Rote Laterne in einer Liga abgegeben, in der es nur einen Absteiger gab.

Tatsächlich besaß man sogar bis zum Rückspiel in Germering die Chance, sich über die Relegation retten zu können. Entsprechend verbissen kämpften beide Teams – der TSV West begleitet von einem stimmungsvollen Anhang, allerdings mit dem unglücklicheren Ende und dem damit feststehenden Abstieg in die A-Klasse.

TSV-Präsident Andreas May: „Es wird weiter gehen“

So richtig den Kopf hängen lassen, wollte man aber bei den Bruckern nicht. „Es wird weiter gehen“, zeigte sich auf Seiten der Westler Andreas May bereits unmittelbar nach jenen 90 Minuten gefasst – damals noch Vize, inzwischen Vereinschef. Man habe ein „Seuchenjahr“, wie es May nannte, hinter sich gebracht. Dennoch rechne er es der Mannschaft sehr hoch an, dass sie immer wieder angetreten sei.

Mut machen für die kommende Saison soll der neue Weg, den man in der Jugendarbeit eingeschlagen hat. Nur der Umzug in das neue Sportzentrum, das eigentlich das i-Tüpfelchen auf dem Aufschwung gewesen wäre, muss noch warten. In der ersten Oktoberhälfte soll aber auch das gelingen. (Hans Kürzl)