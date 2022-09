A-Klasse: Geiselbullach trotz Spitzenreiter einen Punkt ab – Gröbenzell erobert Spitze

Von: Andreas Daschner

Teilen

Der TSV Gernlinden (blaue Trikots) und die zweite Garde des SC Maisach lieferten sich ein Ortsduell. © Peter weber

Überacker hat erstmals in dieser Spielzeit Federn gelassen. Die Rotweißen können das 1:1 in Geiselbullach aber verschmerzen. Sie bleiben mit weitem Vorsprung Erster.

A-Klasse 2

SV Adelshofen - TSV Jesenwang 5:2 (1:1) – Adelshofens Coach Denis Teschke hatte seine Mannschaft einen Gegner eingestellt, der gut gegenhalten und auch spielerisch Akzente setzen kann. „Uns so war es dann auch“, sagte der SV-Coach. Dass seine Mannschaft durch einen Treffer von Stephan Murphy mit 1:0 in Führung, sei letztlich zwar nicht unverdient gewesen. „Das Pendel hätte in dieser Phase aber auch beide Richtungen ausschlagen können.“ Prompt gelang Jesenwangs Johannes Drexler das 1:1. Aber die Adelshofener gingen kurz nach der Pause durch Michael Gistl wieder in Führung. In der Folge kontrollierte Adelshofen das Spiel. Die weiteren Treffer für den SV erzielte Stefan Högenauer mit einem Dreierpack, für Jesenwang besorgte Michael Griebel das zwischenzeitliche 2:4.

SpVgg Wildenroth - SC Oberweikertshofen III 10:2 (4:1) – Schon nach gut 20 Minuten führten die Hausherren mit 4:0. „Da ist so ein Spiel natürlich gegessen“, sagt Wildenroths Sprecher Jürgen Throm. Bemerkenswert: Die zehn SpVgg-Tore erzielten neun verschiedene Schützen. Nur Maximilian Scheidl traf doppelt. Außerdem trafen Markus Zeise, Ralf Looschen, Maximilian Bergmann, Szymon Portka, Simon Grossmann, Tobias Mayr, Timo Ritter und Felix Rüth. Für den SCO waren Lucas Wizani und Dominik Bock erfolgreich.

A-Klasse 3

TSV Geiselbullach II - RW Überacker 1:1 (1:0) – Geiselbullach hat dem Tabellenführer den ersten Punktverlust beigebracht. Die Hausherren waren in den ersten 45 Minuten die bessere Mannschaft, wie auch Überackers Fußballchef Andreas Froschmeier eingestehen musste: „Die erste Halbzeit haben wir liegen lassen.“ Folgerichtig gingen die Bullacher durch Valentin Zankl in Führung. Doch nach dem Seitenwechsel übernahmen dann die Gäste das Kommando. Mehr als ein Tor durch Andre Macedo Alves wollte ihnen aber nicht gelingen. „Am Ende ein leistungsgrechtes Unentschieden“, so Froschmeier.

SC Maisach II - TSV Gernlinden 1:1 (1:1) – Das Torgeschehen in Maisach konzentrierte sich auf wenige Minuten vor der Pause. Erst gingen die Hausherren durch eine Standardsituation in Führung (44.) – Torschütze Emin Luzha –, im Gegenzug bekam Gernlinden einen Strafstoß zugesprochen. Markus Gschwandtner verwandelte (45.). Ansonsten bekamen die 70 Zuschauer ein zerfahrenes Derby zu sehen, bei dem Gernlinden nach Ansicht von Coach Konrad Benner in der zweiten Halbzeit zu wenig Zug zum Tor entwickelte.

BVTA Fürstenfeldbruck - FC Emmering II 2:2 (1:1) – Zweimal ging Emmering in Führung, zweimal konnten sie diese aber nicht halten. Beim 0:1 traf Brucks Muhammet Ali Yazici ins eigene Tor, ehe sein Mannschaftskollege Ibrahim Lukusa ausglich. Nach der Pause traf Vincent Leopold für die Emmeringer (74.). Aber Miralem Brkic rettete dem BVTS einen Punkt.

A-Klasse 4

SV Germering - SC Gröbenzell II 1:3 (0:0) – Mit einer Energieleistung von Benedikt Lugmayr in der Schlussphase hat sich Gröbenzell den ersten Platz in der A-Klasse 4 geangelt. Nachdem Luca Tristl die Gäste in der 71. Minute in Führung geschossen hatte, gelang Germerings Maximilian Patsch im Gegenzug der Ausgleich. Doch dann schlug Lugmayr doppelt zu (82. und 85.). (Andreas Daschner)