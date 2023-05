TSV Geiselbullach darf vom Durchmarsch träumen – Aufstiegshoffnungen des FC Aich geplatzt

Teilen

Vor dem Aicher Tor ging es immer wieder zur Sache. Foto: weber © weber

Da waren es nur noch zwei. Nach der 1:3 (1:2)-Derbyniederlage beim TSV Geiselbullach kann sich der FC Aich seine Aufstiegshoffnungen endgültig abschminken.

Geiselbullach – Die siegreichen Gastgeber dagegen dürfen weiterhin vom direkten Durchmarsch in die Bezirksliga träumen. Aichs Trainer Bastian Jaschke wirkte sichtlich geknickt, hatte man sich doch so viel vorgenommen. Doch zu keiner Zeit des Spiels konnten die Aicher an die Leistung der Vorwoche (2:0 gegen Peiting) anknüpfen. „Das war zu wenig“, resümierte Jaschke. „Insgesamt fehlt es, um ganz oben anzugreifen.“ Geiselbullachs Spielertrainer Stefan Held stapfte mit einer leichten Zerrung, aber sichtlich zufrieden vom Feld. „Wir sind auf einem guten Weg.“

Von Beginn an dominierten die Gastgeber das Verfolgerduell. Und hätte Felix Thurner etwas mehr Zielwasser getrunken, wäre das Spiel bereits nach einer guten halben Stunde entschieden gewesen. Drei teils hochkarätige Einschussmöglichkeiten ließ Bullachs Wirbelwind im Mittelfeld ungenutzt. Das 1:0 nach 28 Minuten durch Martin Held war mehr als verdient.

In der Folge hatten die Gastgeber alles im Griff. Mit einer schönen Einzelaktion erhöhte Jens Bürger nach 42 Minuten auf 2:0. Bürger schüttelte auf der Außenbahn seinen Gegenspieler Felix Kriechebauer und ließ auch FC-Schluss Maximilian Milde trotz spitzen Winkels keine Abwehrchance. Kurz vor dem Pausenpfiff gelang den Gästen das 1:2 durch Florian Friedrich. Ein Aufbäumen war aber dennoch nicht zu spüren. Bullach war weiter klar Herr im eigenen Hause. Der eingewechselte Maximilian Blum traf nach 53 Minuten per Abstauber zur Vorentscheidung. Da Aich wenig bis nichts mehr entgegenzusetzen hatte, schaukelten die Geiselbullacher das Spiel locker nach Hause.