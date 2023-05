Ausgeglichenes Spitzenspiel: Geiselbullach und Jahn Landsberg teilen Punkte

Das Aufeinandertreffen zwischen dem TSV Geiselbullach und Jahn Landsberg endete Unentschieden. © Dieter Metzler

Keinen Sieger gab es im Spitzenspiel der Meisterrunde zwischen Jahn Landsberg und dem TSV Geiselbullach. Nach hoch spannenden, teils hochemotionalen, 90 Minuten trennten sich der Spitzenreiter und der Verfolger 1:1 (1:0).

Geiselbullach – Besser leben können vermutlich die Hausherren mit der Punkteteilung. Die Jahnler stehen vier Spieltage vor dem Saisonende weiterhin drei Zähler vor dem TSV Geiselbullach. TSV-Spielertrainer Stefan Held gibt sich optimistisch. „Wenn wir so spielen, wie heute in den ersten 70 Minuten, werden wir am Ende auf Platz eins stehen.“ Anzumerken sei, dass es die Bullacher freilich nicht mehr in der eigenen Hand haben. Aber zumindest der Relegationsplatz wäre dann sicher.

Die 150 Zuschauer sahen ein Spitzenspiel auf hohem Niveau. Die Gäste waren von Beginn an auf Betriebstemperatur. Nach einer präzisen Hereingabe von Jens Bürger wurde der einschussbereite Lukas Bründl in letzter Sekunde geblockt. In der Folge waren die Bullacher das spielbestimmende Team. Doch das Tor machte Landsberg.

Beim Führungstreffer durch Bastian Dillinger wirkte die TSV-Hintermannschaft reichlich unsortiert (28.). Geiselbullach zeigte sich hiervon jedoch unbeeindruckt und erarbeitete sich einige gute Einschussmöglichkeiten. Lukas Bründl (32.) und Martin Held (34.) verzogen nur knapp, Sebastian Kunz traf nur die Querlatte (35.).

Drei Minuten nach Wiederbeginn traf Matthias Dressel zum verdienten Ausgleich. Eine Freistoßflanke von Felix Thurner drückte der 32-Jährige aus fünf Metern über die Torlinie. Danach ließen die Gäste etwas nach, doch die Landsberger zeigten sich mit dem Unentschieden zufrieden. (ds)