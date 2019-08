Geiselbullach löst VSST an Spitze ab - nächste Packung für West

Zusammenfassung Kreisklasse 1

Geiselbullach ist neuer Tabellenführer. Der TSV West bleibt nach der dritten Niederlage am Tabellenende, Aufsteiger Landsberied wartet weiter auf den ersten Sieg.

SC Weßling - VSST Günzlhofen 2:2 (1:1) – Nach den zwei Siegen folgte nun die erste Ernüchterung für den VSST: „Da war viel mehr drin“, so Mario Küpper nach dem Remis in Weßling. „Die schießen dreimal aufs Tor, machen zwei Dinger und haben Chancen im Überfluss, die kläglich verdaddelt werden“, so der VSST-Chef. Schon der Führungstreffer der Gastgeber (8.) hatte eigentlich nicht sein müssen. Doch nach dem 0:1 konnte Günzlhofen ausgleichen, als Qemajl Beqiri einnetzte (36.). Nach der Pause war es erneut Beqiri, der Günzlhofen auf 2:1 nach vorne schoss (67.). Danach hätte es laut Küpper eigentlich einen Elfer geben müssen für den VSST, doch der Unparteiische entschied anders. „Sonst eine tadellose Leistung, das war sein einziger Fehler.“ Und dann kam jener Moment kurz vor Schluss, als Weßling wieder eine der wenigen Chancen nutzte und sich so das Remis sichern konnte (76.). Doppelt bitter für den VSST: drei Verletzte gab es in dieser Partie. Josef Scheb musste früh mit Platzwunde vom Feld, Admir Hansanovic verletzte sich am Sprunggelenk und Adin Hasanovic zog sich vermutlich einen Muskelfaserriss zu.

TSV Alling - SV Germering 1:3 (1:0) – Mit einer sehr jungen Truppe, da viele Stammkräfte noch im Urlaub sind, kam Alling zuhause unter die Räder. Nach 20 Minuten verletzte sich Keeper Josef Schwaiger (dreifacher Fingerbruch), so dass Trainer Thorsten Kuhls einspringen musste. Kevin Jurinek brachte den TSV nach vorne (31.), doch nach der Pause kam kein vernünftiges Spiel mehr zustande. Anian Puggiotto glich für Germering aus (79.). Per Elfer brachte Benedikt Schweiger den SVG auf 2:1 nach vorne (91.) und Michael Mayerhofer setzte noch eins drauf zum 3:1 (94.). Kuhls: „Jetzt müssen wir halt wieder Punkte sammeln.“

VfL Egenburg - TSV West 7: 1 (3:0) – Drittes Spiel, dritte Niederlage für die immer noch arg personalgeschwächten Westler. „Wir geben nicht auf“, so West-Sprecher Werner Lenk. Bis Ende September noch wird sich die Personal-Misere hinziehen, dann kommen die Urlauber zurück. So muss man bis dahin versuchen, sich achtbar aus der Affäre zu ziehen - was gegen Egenburg misslang. Nachdem beide Keeper verletzt sind, musste diesmal ein Feldspieler den Kasten sauber halten. Dem sei auch kein Vorwurf zu machen, betonte Lenk. Aber: „Abwehr erste Halbzeit Tiefschlaf, zweite Halbzeit Tiefschlaf.“ Mit einem 0:3 ging es in die Pause, aber auch in der zweiten Hälfte lief es nicht besser für die Gäste. Für den Ehrentreffer sorgte Muzzi Gür mit einem schönen Heber aus 25 Metern. Das bedeutete das 1:4, aber mehr war nicht drin. Egenburg überwand die Abwehr noch drei Mal.

Gautinger SC - FC Emmering 4:1 (2:0) – Nichts zu holen gab es für die Elf von FCE-Coach Daniel Stapfer. Kurz vor dem Pausenpfiff fielen zwei Gegentore (39./42.) und erst in der 80. Minute sorgte Florian Neumann für den Ehrentreffer. Danach sollten die Gastgeber noch ein weiteres Tor drauflegen zum 4:1-Sieg (84.). Trainer des Gegners ist Uwe Lehner, der einstige Coach des SV Puchheim.

SV Inning - TSV Geiselbullach 0:4 (0:3) – Die Geiselbullacher erwischten einen super Start in Inning. Nach nur 25 Minuten lag die Mannschaft von Coach Florian Dieing mit 3:0 in Führung. Felix Thurner hatte zweimal eingenetzt, Maxi Huber hatte noch eins drauf gesetzt, sodass man mit einem komfortablen 3:0-Vorsprung in die Pause gehen konnte. Max Blum erhöhte in der zweiten Hälfte noch auf 4:0.

FC Landsberied - TSV Gilching II 1:2 (0:1) – Nach dem Wiederaufstieg wartet Landsberied immer noch auf den ersten Sieg der noch jungen Saison. Auch zuhause gegen Gilching wurde es nichts mit dem Dreier. „Das war bisher kein optimaler Start für uns“, so FCL-Chef Michael Bals. Dabei habe die Mannschaft nicht schlecht gespielt – bis zum 16er war alles gut – aber der letzte Pass war dann immer einen Tick zu schlecht, wie Bals erläutert. Insgesamt war es eine ausgeglichene Partie, doch nur die Gäste verstanden es, ihre wenigen Chancen in Tore umzumünzen. Ab der 67. Minute agierte Gilching nach Gelb-Rot in Unterzahl. „Die waren dann sehr defensiv gestanden, da ging nix mehr“, so Bals. Nach dem frühen Gegentor durch Gilching (9.) konnte Michael Miklosch nach der Pause ausgleichen (48.). In der 63. Minute trafen die Gäste erneut. Das sollte dann den Sieg bedeuten.

