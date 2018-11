Geiselbullach verliert Spiel und Anschluss an Spitze - Wildenroth unterliegt

In dieser Szene läuft Sandro Ciaramella beim TSV West noch hinterher. Am Ende traf der Türkenfelder zweimal.

Kreisklasse kompakt

von Andreas Daschner schließen

FSV Aufkirchen - SpVgg Wildenroth 2:1 (1:0) – Im Kampf um die Nichtabstiegsplätze haben die Aufkirchner den Wildenrothern einen Dämpfer verpasst.

FSV Aufkirchen - SpVgg Wildenroth 2:1 (1:0) - Nach zuletzt drei Spielen ohne Niederlage überwintern die Gäste nun auf einem Relegationsplatz. „Das war ein Tiefschlag vor dem Winter“, sagte Wildenroths Sprecher Jürgen Throm. „Aufkirchen war das eine Tor besser.“ Der FSV ging durch Robert Partsch und Georg Rothenfußer mit 2:0 in Führung. Der Anschlusstreffer gelang Andreas Kersch erst in der 87. Minute.

VSST Günzlhofen - SV Germering 0:2 (0:1) – So langsam müssen die Günzl-hofener den Blick in der Tabelle nach unten richten. Nach der Niederlage beträgt der Abstand zu den Abstiegsrelegationsplätzen nur noch vier Punkte. Für Germering trafen Jose Nogueira Vieira und Özgür Kochan. Günzlhofens Heiko Roth sah in der 84. zudem noch die rote Karte.

SC Weßling - TSV Geiselbullach 2:1 (1:1) – Führung vergeigt, Platzverweis und den Anschluss an die vorderen Tabellenregionen verloren – der Schlussakkord vor der Winterpause hätte für den TSV Geiselbullach bitterer kaum sein können. Dabei gingen die Gäste beim neuen Tabellenführer durch Maximilian Blum in der 26. Minute in Führung. Doch dann folgte der Knackpunkt: Schiri Sebastian Sdzuy aus Emmering hielt Sebastian Kunz in der 39. Minute die Ampelkarte unter die Nase. Noch vor der Pause nutzten die Weßlinger die Überzahl zum Ausgleich. Eine Viertelstunde vor dem Ende waren auch die Bullacher Hoffnungen auf einen Punktgewinn dahin.

TSV West - TSV Türkenfeld 0:3 (0:1) – Türkenfelds Angreifer Sandro Ciaramella hat seine Torflaute beendet. Gleich zweimal war er beim TSV West erfolgreich. „Das ist nicht schlecht für die Weihnachtsfeier“, feixte Coach Hans Georg Wolf. Anders sieht es bei den Bruckern aus. West-Sprecher Werner Lenk: „Bei uns ist die Luft raus.“ Ganze zwei Torchancen seiner Elf hatte Lenk gezählt. Vor allem in der zweiten Halbzeit ging trotz Feldüberlegenheit nach vorne gar nichts mehr. Wolf freute sich hingegen, „dass wir endlich mal unsere Konter zu Ende gefahren haben“. Neben Ciaramella traf auch noch Sebastian Schwab zum Endstand.

VfL Egenburg - TSV Alling 2:1 (2:0) – Seit dem Trainerwechsel von Thomas Kiffer zu Thorsten Kuhls sind die Allinger mit sechs Siegen und zwei Remis aus elf Spielen auf dem Höhenflug. Doch nun gab es ausgerechnet beim Kellerkind wieder einen Dämpfer. „In der ersten Halbzeit haben wir alles falsch gemacht, was wir uns eigentlich vorgenommen hatten“, sagt Kuhls. In der Viertelstunde vor der Pause mussten die Allinger zwei Gegentore hinnehmen. Mehr als der Anschluss durch Kevin Jurinek gelang nicht mehr. In der 70. Minute dezimierten sich beide Mannschaften, als ein Egenburger und Torschütze Jurinek jeweils mit der Ampelkarte vom Feld mussten.

TSV Moorenweis - TSV Gilching II 0:0 – Nicht ihren besten Tag erwischten die Offensivkräfte der Moorenweiser gegen kompakt stehende Gilchinger. „Wir haben uns zu wenig Chancen erarbeitet und waren nicht zwingend genug“, sagte der Moorenweiser Trainer Johannes Schöttl. Die Tabellenführung ist damit erst einmal futsch. Allerdings kann Moorenweis sie im Nachholspiel in Germering am kommenden Sonntag wieder zurückerobern.