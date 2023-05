Kreisklasse Meisterrunde kompakt: Gilching weiterhin das Maß aller Dinge – Emmering siegt deutlich

Von: Hans Kürzl

Teilen

Der FC Emmering feiert einen klaren Sieg gegen den TSV Oberalting. © Dieter Metzler

Dass die zweite Mannschaft des TSV Gilching in der Meisterrunde das Maß aller Dinge ist, musste auch der TSV Moorenweis erfahren. Emmering feiert einen souveränen Sieg.

TSV Oberalting - FC Emmering 0:4 (0:1)

Ungefähr eine Halbzeit Anlauf brauchte der FC Emmering um das Schlusslicht der Meisterrunde so richtig knacken zu können. Mit seinem Führungstreffer hatte aber Raphael Schell nach 16 Minuten bereits eine Tendenz angedeutet. Nachdem Kristian Paluca in der 51. Minute eingenetzt hatte, war die Vorentscheidung gefallen. In Laune gekommen, ließ Paluca in der 77. Minute einen zweiten Treffer folgen. Rene Dunker markierte schließlich vier Minuten vor dem Schlusspfiff den Endstand.

TSV Moorenweis - TSV Gilching II 0:2 (0:1)

Die Gäste aus dem Starnberger Landkreis ware in jedem Fall das effektivere Team. Dies belegten sie bereits in der ersten Halbzeit mit dem Treffer von Tobias Hänschke nach 18 Minuten. Zeit genug hatten die Moorenweiser, die von Branko Marcetic trainiert werden, um eine Wende herbeizuführen. Lange blieb es ergebnismäßig auch spannend – bis zur 70. Minute, in der Gilchings Paul Lindermeier den Ball zum zweiten Mal in den Moorenweiser unterbringen konnte. (hk)