„Disziplin Ausdauer und Glück“ - Vom direkten Wiederaufstieg ist Moorenweis selbst überrascht

Gaben die richtigen Tipps: Das Moorenweiser Trainer-Duo Branko Marcetic (l.) und Markus Kreitner (r.). © Peter Weber

Nach nur einem Jahr in der Kreisklasse ist der TSV Moorenweis zurück in der Kreisliga - und das ganz entgegen der eigenen Erwartungen.

Moorenweis – Einmal Kreisklasse und wieder zurück. Nach einer desaströsen Spielzeit 2021/2022 stieg der TSV Moorenweis sang- und klanglos in die Kreisklasse ab. Damals hatte man sich den sofortigen Wiederaufstieg eigentlich gar nicht auf die Fahnen geschrieben. „Wir wollen oben mitspielen“, sagte der mitspielende Manager Johannes Vogt.

Doch es kam anders. Und im Saisonendspurt half dann auch noch die schwächelnde Konkurrenz. Denn nur dank des Emmeringer Patzers am letzten Spieltag der Meisterrunde rutschte die Mannschaft von Coach Branko Marcetic noch auf den Relegationsplatz. Und in den beiden Relegationsduellen gegen den TSV Utting holten die Moorenweiser nochmal alles raus und schafften letztlich souverän den Wiederaufstieg.

Trainer-Wechsel mitten in der Saison

Nach dem Abstieg in die Kreisklasse wollte man dort neu durchstarten. Als Trainer wurde vor einem Jahr Sascha Stensinski verpflichtet. Der 38-Jährige machte seine Sache ordentlich und führte den TSV in der Herbstrunde auf den ersten Platz vor dem SC Gröbenzell und dem FC Emmering. Doch dann reichte Stensinski seine Kündigung ein. Dem 38-Jährigen fehlte die Zeit, den Trainerjob vollwertig auszuführen. Bereits während der Herbstrunde musste Co-Trainer Markus Kreitner aushelfen. Als Cheftrainer wollte Kreitner, der vor der Saison aus Landsberied kam, aber nicht sofort tätig werden.

Daher setzten sich Kreitner und die Vereinsverantwortlichen in der Winterpause mit dem Mannschaftsrat zusammen. Am Ende wurde es mit Branko Marcetic ein alter Bekannter. Der Ex-Profi (VfB Leipzig, SV Elversberg, FSV Zwickau) betreute die Moorenweiser bereits von 2017 bis 2020, damals mit Kompagnon Johannes Schöttl. Kreitner und Marcetic steckten die gemeinsamen Vorstellungen ab und waren sich schnell einig. Dennoch war das Duo mit der Aufstiegsrunde nur ergebnis-technisch zufrieden, spielerisch nicht. Zum Glück für das Duo, dass die Punkte und Tore letztlich den Ausschlag gaben. Als Gründe für den Erfolg nannte Kreitner „Disziplin, Ausdauer und am Ende das Glück des Tüchtigen“.

Chance auf den Sparkassencup-Triumph dahoam

„In der kommenden Kreisliga-Saison ist es unser Bestreben, es besser als letztes Mal zu machen“, sagte Kreitner. Mit Michael Müller (SV Unterdießen), Lukas Blechinger und Severin Schuller (SC Fürstenfeldbruck) konnten bereits drei Kreisliga-erfahrene Kicker gewonnen werden. „Durch die Neuzugänge haben wir mehr Flexibilität im Kader“, sagte Kreitner.

Am 28. Juni starten die Moorenweiser in die Sommervorbereitung. Am 9. Juli steht dann bereits das erste Highlight der Saison auf dem Programm. Im „Finale dahoam“ empfangen die Marcetic-Schützlinge die abgestürzten Liga-Rivalen vom VSST Günzlhofen. „Das wäre die Krönung einer tollen Saison“, sagt Kreitner. (Dirk Schiffner)