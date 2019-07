TSV West passt Termin für Totopokal-Derby gegen SpVgg Wildenroth nicht

Unterpfaffenhofen gegen TV Stockdorf

von Dieter Metzler schließen

In der zweiten Runde des Totopokals stehen am Mittwochabend vier Begegnungen an, die alle um 19 Uhr angepfiffen werden.

Als Generalprobe zum Ligastart betrachtet dabei Unterpfaffenhofens Trainer Victor Medeleanu das Spiel beim A-Klassisten TV Stockdorf. Deshalb tritt der Bezirksligist in Bestbesetzung an. Den in die B-Klasse abgestiegenen Brucker Türken, muss dagegen ein Geniestreich gelingen, wenn sie dem Bezirksliga-Absteiger vom SC Fürstenfeldbruck gegenüberstehen. „Wir werden bei diesem Prestige-Spiel alles geben“, verspricht Trainer Aslan Koc. Der Kreisliga-Aufsteiger TSV Moorenweis ist Favorit beim A-Klassisten TSV Pentenried. Doch Moorenweis schickt die komplette B-Klassenelf nach Pentenried. „Das haben wir schon bei der Zusammenstellung des Vorbereitungsplans ausgemacht“ sagt Trainer Branko Marcetic. Ein Derby gibt es in Wildenroth. Der Kreisklassen-Absteiger empfängt den TSV West und rechnet sich durchaus Chancen aus. Dem TSV West passt der Termin überhaupt nicht, wie Trainer Thomas Stehle mitteilte. „Der Fokus liegt bei uns klar auf dem Punktspielbeginn. Außerdem haben wir noch zahlreiche Urlauber.“