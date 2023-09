„Aus schwerer Lage herauskommen“: TSV West und TSV Gernlinden wollen aus dem Tabellenkeller

Von: Hans Kürzl

Der TSV West ist schlecht in die Saison gestartet. Nun will man im nächsten Spiel gegen Gernlinden den zweiten Saisonsieg einfahren. © Peter Weber

Nach Fehlstart in der A-Klasse will der TSV West am Freitag gegen den ebenfalls schlecht gestarteten TSV Gernlinden erste Schritte in die richtige Richtung gehen.

Fürstenfeldbruck/Gernlinden - Was das direkte Stadtgebiet von Fürstenfeldbruck betrifft, ist der TSV West als Fußballclub mittlerweile konkurrenzlos. Nachdem sich der SC Fürstenfeldbruck und der BVTA unter teilweise spektakulären Umständen aus der Szene verabschiedet haben, steht der TSV West allein auf weiter Flur in der Großen Kreisstadt – abgesehen vom FC Aich in der Kreisliga.

TSV West und der TSV Gernlinden mit schlechtem Saisonstart

Dort kickten die Westler auch einmal, 2016/17. Das Gastspiel in den Topsphären des Kreises Zugspitze blieb allerdings eine einmalige Angelegenheit und jene Saison scheint im Rückblick aus einem Land weit vor unserer Zeit zu stammen. Zwar konnte man heuer mit einjähriger Verspätung ins neue Sportzentrum umziehen. Doch der Weg dorthin war begleitet von Unruhe. Nicht nur, dass die Fertigstellung der neuen Heimstatt zwei Millionen Euro teurer wurde. Es traten vor elf Monaten auch drei Vorstandsmitglieder zurück.

„Wir müssen zusehen, dass wir aus einer schweren Lage herauskommen.“

Für Beqiri ist das abgehakt. „Wir müssen zusehen, dass wir aus einer schweren sportlichen Lage herauskommen.“ Denn der Start in die neue Saison verlief mit einem Sieg und drei Niederlagen holprig. „Viele Urlauber, da bekommst du keine Beständigkeit hinein“, erklärt Beqiri das bisherige Abschneiden. Auch ein paar konditionelle Defizite hat er in seinem Team ausgemacht. „Aber es sind alles prima Fußballer.“ Das stimme ihn zuversichtlich. Zudem fülle sich der Kader mit dem nahenden Ferienende zusehends.

Auch der TSV Gernlinden hat schon mal in die Kreisliga geschnuppert, zwischen 2014 und 2016. Doch dann ging es innerhalb von zwei Jahren runter in die A-Klasse, wo man eher zum soliden Mittelmaß gehörte.

Nach jetzigem Stand wäre Gernlindens Coach Conny Benner schon froh, wenigstens daran anknüpfen zu können. Doch in den bisherigen drei Partien setzte es zum Teil recht happige Niederlagen – mit bisher 16 Gegentoren. Zuletzt gab es sogar ein 1:8 gegen den SC Schöngeising. Ein wenig ragt Daniel Hartig heraus. Er sorgte immerhin zweimal für den Ehrentreffer. (Hans Kürzl)