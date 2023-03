„Türkgücü-Beschluss ist rechtswidrig“: Brucker OB-Kandidat wird deutlich – 30.000 Euro für den SCF?

Kein Regionalliga-Fußball im Stadion an der Klosterstraße: Deshalb klagt der SCF gegen die Stadt und hofft auf einen neuen Oberbürgermeister. © Weber

Der SC Fürstenfeldbruck klagt gegen die Stadt: Der Klub will Schadensersatz für die Türkgücü-Absage. OB-Kandidat Götz teilt die Meinung von SCF-Boss Ettner.

Fürstenfeldbruck – Eine schier unendliche Geschichte: Türkgücü München in Fürstenfeldbruck. Auf der Suche nach einer Heimspielstätte wollten die Neuperlacher im Klosterstadion unterkommen. Jakob Ettner, Präsident des SC Fürstenfeldbruck, setzte sich dafür ein. Aber nach langem Hin-und-her machte der Stadtrat einen Strich durch die Rechnung.

Schon früh witterte Ettner eine Intrige hinter der Ablehnung der Stadt. Türkgücü und der SCF wurde immer wieder hingehalten. Das mündete in einer Stadtratssitzung, die Ettner als „skandalös“ bezeichnet. Der Stadtrat soll mit Fehlinformationen zur Entscheidung geleitet worden sein.

Fürstenfeldbrucks Oberbürgermeister Erich Raff (CSU) betonte mehrmals, die Sitzung sei „vollkommen geordnet abgelaufen“. Erstmals gibt es nun eine Gegenstimme aus der Politik.

Türkgücü-Beschluss rechtswidrig? SC Fürstenfeldbruck könnte 30.000 Euro bekommen

Christian Götz, Bürgermeisterkandidat für die BBV, sprach im Stadtrat nun von einer „kuriosen Stadtratssitzung“ im letzten Sommer. „Wir, die BBV, waren und sind nach wie vor der Meinung, dass dieser Beschluss rechtswidrig ist“, sagt er.

Der SC Fürstenfeldbruck klagt gegen die Entscheidung und fordert Schadensersatz. Präsident Ettner spricht von einer Summe um die 30.000 Euro. Doch auch die Klage droht zu einer endlosen Geschichte zu werden, die Rathaus-Verwaltung hält den Klub hin.

Eine erste Klageerwiderung war eigentlich zum 27. Februar fällig, die Stadt hat beantragt, diese Frist bis zum 27. März zu verlängern. Erst nach der Wahl am 19. März.

Türkgücü-Klage: Stadt zögert Erwiderung hinaus – Ettner wittert Wahlkampftaktik

Ettner wittert Wahlkampftaktik. CSU-Kandidat Andreas Lohde sei maßgeblich an der umstrittenen Türkgücü-Sitzung beteiligt gewesen, sagt der SCF-Präsident. Für ihn ist klar, dass die Partei das unangenehme Thema im Wahlkampf umschifft. Er fragt: „Warum muss ich verzögern, wenn ich im Recht bin?“ Der Verein verliere Zeit und Geld.

„Die Stadt hat in meinen Augen schon jetzt verloren – zumindest an Ansehen“, sagt BBV-Kandidat Götz zur Türkgücü-Klage, der Ausgang des Verfahrens sei aber „völlig ungewiss“. Eines sei sicher: „Die Spiele von Türkgücü München in Fürstenfeldbruck wären kein Problem gewesen. Und daher hätte man der Untervermietung, die übrigens wochenlang in Aussicht gestellt wurde, zustimmen müssen. Ein professioneller Umgang mit diesem Sachverhalt hätte anders ausgesehen.“

„Stark von ihm“: Ettner hofft, Götz würde als Bürgermeister auf Forderungen des SCF eingehen

„Stark von ihm, dass er das gesagt hat“, meint Ettner. Sollte Götz die Bürgermeisterwahl gewinnen, hofft der SCF-Präsident, dass die Stadt auf alle Forderungen des Vereins eingehen wird. Raff entgegnete im Januar: „Die Forderungen des SC Fürstenfeldbruck entbehren jeglicher nachvollziehbaren Grundlage.“

Im Mai wird Bürgermeister Erich Raff sein Amt abgeben. Entweder an CSU-Kandidat Lohde oder BBV-Konkurrent Götz. Beide treten in einer Stichwahl gegeneinander an. Stürzt die CSU, könnte die jahrelange Fehde zwischen der Stadt und dem SC Fürstenfeldbruck beendet werden.

Stehen ruhigere Zeiten an? Ettner verspricht Mitgliederversammlung beim SC Fürstenfeldbruck

Jakob Ettner hofft sehr auf ruhigere Zeiten. Der anhaltenden Kritik an seiner Person will er außerdem die Argumente nehmen. Immer wieder muss er sich den Vorwurf anhören, nicht als Präsident des SC Fürstenfeldbruck legitimiert zu sein, weil lange keine Mitgliederversammlung stattfand.

Es sei aber alles rechtens und durch die Vereinssatzung abgesichert, erklärt Ettner. Aber: „Eine Mitgliederversammlung ist angestrebt.“ Vermutlich wird sie im Sommer stattfinden. Die Fehde mit Erich Raff wird Ettner dann schon nicht mehr beschäftigen. (moe)